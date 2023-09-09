維他命B｜飯前或飯後吃？營養師揭3最佳服用時機 1類人要早上補充
撰文：風傳媒
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現代人工作忙碌，時常透過保健食品，幫助自己提神補身體。在眾多保健食品中，維他命B雜可以說是必備款，但該在甚麼時候吃B雜最好呢？
來自台灣的營養師吳欣陵在Facebook上分享維他命B雜是水溶性的維他命 ，因此在補充時不需特別搭配油脂就可以吸收，飯前飯後都可以做補充。至於該在早上還是晚上吃才對？吳欣陵說明，如果你在服用後感覺有精神，建議在白天服用此藥物；相反地，如果你服用後感到疲倦，則建議在睡前服用。如果你不確定自己屬於哪種體質，建議先在早上服用以避免影響睡眠。
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營養師吳欣陵在Facebook專頁「吳欣陵 營養師」分享，維他命B雜依照在身體扮演的角色可分成三類，包含能量釋放的B1、B2、菸鹼酸、生物素、泛酸；造血功能的B12、葉酸；以及輔酶B6。
除了分享B群的服用時機，吳欣陵也提醒大家選擇保健食品的5大重點，包括：有認證；標示保存期限及使用方式；標示產地、製造商及地址；包裝完整，不透光；服用藥物者，購買前諮詢醫生或營養師。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：B群該飯前還是飯後吃？營養師曝最佳服用時機！吃錯時間恐越吃越累】
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