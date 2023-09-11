早餐便秘｜不吃早餐會便秘？營養師揭5情況難排便 吃太少都唔得！

根據《香港醫護學會》資料指出，每個人排便次數有異，一日三次甚至三日一次也屬正常。但如果每周排便少於3次，總是有屙不清的感覺，糞便異常乾硬以及難以排出，這就判斷為便秘。



在香港便秘是常見疾病，成年人的便秘率為15%左右。（網上圖片）

便秘6大症狀

在香港便秘是常見疾病，成年人的便秘率為15%左右。不健康的生活習慣是便秘的主要成因，當中如膳食纖維攝取量不足，脂肪攝取過高、水分攝取不足、缺乏運動、經常強忍大便等，都會加劇便秘的問題。亦可能是由於生理變化或日常生活模式的改變，或由其他疾病所引起。 若對便秘問題坐視不理，久而久之可能會出現併發症，包括痔瘡、肛裂和直腸脫垂等。

便秘的症狀：



1）排便次數少。

2）感覺無法排空直腸糞便。

3）需要用很大力氣才能排便。

4）糞便異常堅硬。

5）糞便變窄變細，或者糞便變大變粗難以排便，時常感到排便疼痛。

6）需要用手指或按壓腹部以幫助排出糞便。



按下圖看其他導致便秘的原因：

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便秘5大原因 不吃早餐都有關

1）不吃早餐

美國營養師Tamara Duker Freuman指出，從荷爾蒙的角度來看，早上是很好的排便條件，由於皮質醇在早上開始自然上升，並在早上10點左右達到峰值，腸道從睡眠中醒來，皮質醇已經為結腸做好了準備，進食早餐更能使腸道產生收縮，從而導致排便。對於一些人來說，早上的時間就是全天唯一的排便窗口，不吃早餐會讓他們錯過這個良好的時機。

2）缺乏水溶性纖維

水溶性纖維可以保留水分，使糞便變得飽滿，並幫助它們保持體積大及柔軟，以及更容易排出糞便。水溶性纖維可影響小腸吸收葡萄糖和脂類，有助控制糖尿病和降低膽固醇。水溶性纖維會被消化道細菌發酵利用，讓體內好菌增生繁殖，並改善腸道健康。如水果、燕麥、大麥和豆類都含有大量水溶性纖維。

3）脂肪攝取不足

脂肪在刺激結腸蠕動方面有很大的作用，並促進規律的排便。脂肪攝取量不足，會導致發送到結腸的運動信號減少。這是上游消化器官胃和小腸與下游消化器官結腸的溝通方式，讓下游消化器官做好準備。當飲食模式是過於低脂肪時，會影響消化系統對食物的反應，並有機會出現便秘。

脂肪攝取量不足，會導致發送到結腸的運動信號減少。（網上圖片）

4）缺乏天然糖分

天然糖是指乳製品中的乳糖、水果中的果糖或山梨醇，都會將水分吸收到腸道中，讓結腸發揮作用，幫助糞便軟化及排出。可是，對於患有2型糖尿病的人來說，需要限制天然糖分攝入取，這個方法不必適合。

5）進食太少

進食太少都會導致便秘，長時間減少熱量攝取會影響腸道健康，低熱量飲食也會影響腸道的蠕動，進食太少或進餐次數不足，也無法刺激消化系統作出反應，並刺激結腸中的蠕動波產生便意。長期極低熱量的飲食，通常會導致胃腸道運動模式減慢，從胃一直到結腸，大大增加便秘的風險。

進食太少都會導致便秘。（網上圖片）

參考資金：U.S.NEWS／康健