添加劑｜新研究乳化劑可增心血管病！小心麵包花生醬6食物都有它

乳化劑會產生炎症及增心血管疾病風險！乳化劑是日常食品的添加劑，常存在於麵包、蛋糕、牛油等食物中，但近日英國醫學雜誌有研究指，乳化劑其實會對人體有害，不但會令人體產生炎症，更增心血管疾病風險。



乳化劑也常見於花生醬中（istockphoto）

乳化劑為常見添加劑 麵包、蛋糕、花生醬6食物都有

根據國立台灣大學的資料，食品乳化劑也稱為乳化劑，是種很常見的食品添加劑。它同時具有「親水端」跟「親油端」，可以把本來不互溶的油跟水形成穩定的混合液。因此，當食品製作過程需要將油與水均勻混合在一起的時候，就常會加入乳化劑。

麵包中添加乳能幫助油脂和水的結合（istockphoto）

這種添加劑常見於麵包、蛋糕、人造牛油、花生醬、朱古力、雪糕等多種食品中，麵包中添加乳能幫助油脂和水的結合，也可以鎖住水分子，保持麵包的濕度。從過往資料中，我們普遍都認為乳化劑是種安全的添加食品添加劑，但近日一篇研究卻顛覆了這個觀點。

乳化劑可令人體產生炎症及增心血管疾病風險

在以往的認知中，乳化劑都是安全無害的，美國食品與藥品管理局(FDA)更將食品乳化劑歸類在「一般使用上認為是安全無虞」(generally regarded as safe)的標章底下，並允許乳化劑在食品中的添加量最高可達百分之一。

朱古力也常被添加乳化劑（istockphoto）

但上星期三（6日）一篇發表在英國醫學雜誌的法國研究論文卻不同意這說法。法國國家健康與醫學研究院更於9月7日向公眾宣布，食品穩定劑（包括乳化劑）可增加罹患心血管疾病的風險。

法國研究人員在英國醫學雜誌上發表的研究表明，食品乳化添加劑與心血管疾病風險之間存在聯繫。當中更直指「在研究的乳化劑中，脂肪酸單甘油酯和甘油二酯的乳酸酯（E472b），兩者和心血管疾病、腦血管疾病有較高風險的相關性。」同時實驗研究亦指，乳化劑對腸道微生物群和腸道炎症具有潛在的有害影響。

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資料來源：英國醫學雜誌/國立台灣大學