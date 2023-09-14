西環黑糯米甜品含蠟樣芽孢桿菌超標1.6倍！烹煮誘發繁殖？提防5招

食環署食物安全中心今日（13日）公布，堅尼地城甜品店「宜加」一個黑糯米甜品樣本，被驗出蠟樣芽孢桿菌含量超出安全標準1.6倍。蠟樣芽孢桿菌無處不在，且耐熱性高，即使是在家中煮食，也有可能遇上這種惡菌，我們可以怎樣提防？



食環署食物安全中心今日（13日）公布，堅尼地城「宜加」黑糯米甜品一個黑糯米甜品樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌超標26倍，中心正跟進事件。（Google Map截圖）

堅尼地城「宜加」黑糯米甜品蠟樣芽孢桿菌含量超標1.6倍

食物安全中心公布的黑糯米甜品樣本，蠟樣芽孢桿菌含量超標1.6倍。檢測結果顯示，甜品樣本每克含二十六萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

堅尼地城「宜加」黑糯米甜品蠟樣芽孢桿菌含量超標1.6倍（istockphoto）

中心已派員巡查有關食肆，指示其暫停出售受影響食品，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育 ，並要求進行徹底清潔和消毒，以及就事件提供改善計劃書。中心已知會有關食肆上述違規事項，如有足夠證據，會提出檢控。

蠟樣芽孢桿菌中毒可致嘔吐腹瀉 烹煮會誘發細菌繁殖

蠟樣芽孢桿菌又稱仙人掌桿菌，根據食物中心的資料指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

蠟樣芽孢桿菌中毒可致嘔吐腹瀉（istockphoto）

由於蠟樣芽孢桿菌的耐熱性高，能抵受攝氏126度長達90分鐘，故正常的烹煮熱力不但不能殺滅孢子，還會誘發孢子萌發，成為繁殖細胞。只要它一旦在食物中產生，即使把食物徹底翻熱，也不能將之消除。而由這種毒素引起的食物中毒，患者會在進食有問題食物後數小時內出現嘔吐等症狀。

預防蠟樣芽孢桿菌中毒5貼士

澳門市政署曾提醒市民，食物在被蠟樣芽孢桿菌污染後的外觀會保持正常，大多不會出現腐敗變質的情況。為減少蠟樣芽孢桿菌食物中毒的風險，除了要保持良好的個人衛生及確保食材來源安全可靠外，還應注應以下5個貼士：

妥善保護食品，避免生熟食品交叉污染或受到環境的病媒污染。（istockphoto）

1.妥善保護食品，避免生熟食品交叉污染或受到環境的病源污染。生熟食品應分開儲存，使用雪櫃時謹記 「上熟下生」，還要記得使用兩套用具處理生熟食品。



2.食品須徹底煮熟或翻熱至中心溫度達75℃或以上，避免重覆將翻熱後的食品再次貯存。



3.煮熟後的食品應盡快享用，避免在室温下放置2小時以上。



4.煮熟後的食品如非即時食用應保持在60℃以上，或盡快冷卻放入5℃以下雪櫃保存。



5.高風險人士，如孕婦及免疫力較弱的人士，應避免進食未經徹底加熱的剩飯、剩麵等食品，以及久置在室溫的涼拌食品等。



資料來源：食安中心/澳門市政署