番茄冷凍前多1步 延長保鮮期1個月味更鮮！愈雪愈好味4蔬菜附方法

冰箱冷凍是長時間保存肉類最好方法，但就甚少將蔬菜用這方法保鮮，因為不少蔬菜會因冷凍而改變質感，也令風味流失。原來有些蔬菜不但可經冰箱冷凍而大幅提升保鮮期，而且凍過後會更為好味！



有些蔬菜無懼低溫 冰凍還可提鮮

冷凍跟冷藏不同，雖然兩者都是以低溫抑制微生物活動，防止食物腐敗。但冷凍是要令食物凍結（攝氏零下15度以下），由於農產品在極低溫下品質可能受損，所以一般會冷藏保存（攝氏0-10度），保鮮期相對較短。不過有些蔬菜卻無懼低溫，長時間冷凍也不影響鮮味，有些更反而味道質感有所提升。多位日本烹飪專家就介紹了能「冷凍提鮮」的瓜菜，全部都是我們餐桌的常客。

番茄冷凍前多做1步 延長保鮮1個月

一般我們買到的番茄放於室溫下兩三天便會過熟爛掉，放雪櫃則可保鮮3-5天，而用冰箱冷凍則令保鮮期提升至1個月。因為低溫會令細胞受破壞，所以冷凍過的番茄味道會更突出。

洗淨番茄，抹乾，去椗，放保鮮袋置冰箱。（mameko Channel圖片）

做法：洗淨番茄，抹乾，去椗，放保鮮袋置冰箱。



烹調前放水中可輕易去皮。（mameko Channel圖片）

食用：把冷凍番茄浸於水中便可輕易去皮。稍硬的狀態下亦很易切成所需形狀，處理更便捷。



菠菜毋需解凍 直接烹煮

直接冷凍未經烹煮的菠菜，保鮮期可達1個月。冷凍完全無損菠菜的風味，而且甜味更突出，口感也柔軟。烹煮時亦毋需解凍，十分方便。

冷凍時把洗淨抹乾的菠菜不同部份分別放入保鮮袋。（ほほえみごはん圖片）

做法：去掉根部，洗淨，抹乾，截短，把葉及莖分別放保鮮袋。置冰箱。



從冰箱取出即可烹煮。（ほほえみごはん圖片）

食用：不管用作滾湯還是炒也不必解凍。注意冷凍過的菠菜葉很易碎，不宜再分多次使用。



西蘭花冷凍前 先切小棵清洗

冷藏保存的西蘭花，大約一星期就會壞掉，而放冰箱的話，保鮮期可延長至1個月，味道和食感也不會受破壞。冷凍後亦是直接烹煮較佳，不用解凍。

放入盒子中冷凍，可避免壓爛花蕾。（ほほえみごはん圖片）

做法：將西蘭花切成小房，洗淨抹乾，以3-4房一組包上保鮮紙。由於冷凍後花蕾易散，放冰箱時用膠盒盛載避免外物擠壓。



烹調時切勿先解凍，因為會出現水汪汪情況。（ほほえみごはん圖片）

食用：烹調時宜直接使用，自然解凍會出現水汪汪情況。



蘿蔔急凍後烹煮更入味

蘿蔔同樣是種冷凍後質量會提升的農產品，不過保鮮期較短，只有兩星期。由於冷凍令纖維受破壞，所以烹煮時會特別容易入味，且同樣不必解凍。

做法：洗淨去皮，切成所需形狀，抹乾水，放入保鮮袋。置冰箱冷凍。



冷凍過的蘿蔔煮起來更入味。（ほほえみごはん圖片）

食用：冰箱取出即可使用。炆煮時冷水放入，煲湯則沸水放入。



參考資料：mameko Channel／ほほえみごはん