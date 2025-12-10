眼中風無痛無症狀可致失明4類人高危！醫生推預防3食物朱古力齋啡

眼中風成因｜眼中風預防｜說到眼睛出血，我們一般都會聯想到眼睛疲勞時滿佈紅筋，又或是眼白突然一片通紅的情況。其實這些肉眼可見的充血或出血情況不算可怕，最危險反而是看不到的出血，亦即眼球內部血管及眼底出血，最壞的情況是眼中風導致失明。要保持血管健康有2類食物要避免，醫生還提供3飲食建議預防眼中風。



眼中風是什麼？

日本網紅眼科醫生梶原一人解釋，眼球血管有內外部之分，外部的屬皮膚系統，而內部的則屬腦系統，一般眼白出血是屬外部血管問題，大多會自癒，不影響視力。而眼球內部血管則分布在視網膜上，這部分的血管阻塞或出血引起的「眼中風」，看不出，也沒有痛感，而且會像腦中風一樣忽然來襲。

眼中風症狀

眼中風的後果卻因人而異，有人並不會出現症狀，有的人則會視力模糊，不過，也有人會出現視力永久受損，甚至失明。因為如血管出血或阻塞發生在視網膜的周邊，對視力影響會較小，但若出血情況位於黃斑部，因為感光細胞較多，視力就很難恢復。

梶原醫生指，這種看起來嚇人的結膜下出血，其實一般危險性不大。（100年生きる！眼科channel）

眼中風4類高危人士

事實上，眼部的血管健康也跟身體的其他血管的情況息息相關，所以對人體血管有不良影響的疾病同樣會影響眼部血管。高血糖及高血壓患者是必然的眼中風高危人士，另外，有深近視以及有黃斑病變的人也要警惕。

預防眼中風飲食 2類食物要避免

梶原醫生指，避免經常進食令血管「氧化」及「糖化」的兩類食物，是防止眼中風的兩大要點，因為一般血管阻塞及硬化的原因也一樣影響眼睛的血管，所以在飲食上，一般被認為會影響心血管健康的高脂高糖高納飲食也會成為眼中風的風險，應該避免。另外，醫生也提供了預防眼中的的飲食建議。

按圖看預防眼中風飲食：

1 攝取抗氧化色素

攝取抗氧化色素如藍莓有助防止眼中風（joanna＠unsplash）

植物色素如花青素、葉黃素、胡蘿蔔素等，有強大抗氧化作用。其中葉黃素更對水晶體和黃斑部因光線而造成的氧化有保護作用。可多吃西蘭花、菠菜、藍莓、西柚等。

2 咖啡配朱古力

一杯加入朱古力的齌啡對血管有益。（elena＠unsplash）

咖啡含可穩定血糖和血壓的綠原酸和咖啡因，含可可多酚的朱古力，則可預防改善動脈硬化，一杯加入朱古力的齌啡，是對血管很好的飲品。

３攝取奧米加3

三文魚的奧米加3不飽和脂肪酸能保持血管彈力預防形成血栓。（pexels）

奧米加3不飽和脂肪酸能促進脂質代謝，保持血管彈力預防形成血栓。深海魚奧米加3含量豐富，可多吃三文魚、鯖魚和鱸魚。

參考資料：100年生きる！眼科channel@youtube／ca-pore／commonhealth