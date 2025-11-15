南瓜變白≠發霉！是否變質看1特徵可傷腎致癌！儲存3招保鮮達3個月

南瓜變質｜天氣潮濕不但煮熟的食物容易變壞，就連新鮮蔬果也可能沒幾天就長出霉菌。不過，有時瓜果出現一片片白色，原來不一定是發霉，以出名健康又美味的南瓜為例，就隨時讓我們好瓜當壞瓜。



南瓜變質｜「晶體綜合症」似發霉

切開南瓜時，有時會看見果肉上出現一片片像發霉的白色東西，其實可能只是一種類似白霉的生理現象。因為南瓜中的糖和澱粉存放在炎熱的地方或乾燥時會出現結晶，這叫「晶體綜合症」，吃下這些白色結晶對人體無害，不過由於它通常有苦味，所以在食用前最好將其去除。

南瓜料理大全｜家常菜/湯水/甜品22款簡易食譜 揀香甜南瓜6重點

南瓜變質｜發霉／結晶如何分辨？

如果白色的東西呈蓬鬆狀、有細絲，就是霉變的；若看起來如乾燥粉狀物，就是結晶。

種子上的是發霉，下面的是澱粉結晶。（tokubai news圖片）

南瓜變質｜發霉了，還能吃嗎？

「發霉」其實是指食物受到霉菌感染，黴菌會產生霉菌毒素，會導致腹瀉、嘔吐等中毒症狀。據食安中心資料顯示，雖然急性霉菌毒素中毒比較罕見，但有些霉菌毒素長遠可引致癌症。也有若干毒素會影響免疫系統、肝臟或腎臟等。所以發了霉的南瓜，絕不應該食用。由於霉菌孢子太小，肉眼無法看到，因此即使只看到表皮發霉，也無法確定其他看起來正常的部分是否已受感染。

切南瓜貼士｜南瓜去皮免叮免蒸免加熱 1切法光秃秃唔使4分鐘！

由於南瓜不能生吃，有些人會認為，切除了發霉部分，煮熟殺菌就可放心食用。的確，不少霉菌都對熱力敏感，但也有霉菌是不會被熱力殺死的，而且即使真菌死亡，也可能產生霉菌毒素，這亦不能通過加熱去除。所以，只要斷定南瓜是發了霉，只能毫不猶豫全部扔掉。

南瓜變質｜瓜囊和種子比果肉更易發霉

注意當南瓜被切開後，瓜囊和種子會比果肉更易發霉，別以為去掉它們即可除霉，即使霉菌看起來沒有在果肉上生長，也該完全丟棄。

按圖看南瓜抗發霉儲存法：

+ 5

南瓜變質｜抗發霉3個儲存法

1 全個包報紙保存

保存期：2-3個月



用報紙包住整個南瓜，梗部朝上存放在陰涼通風的地方，側放會影響味道。由於霉菌在20-30℃，濕度高於70%時易於繁殖，所以夏季要放入雪櫃。

2 去籽及囊冷藏

保存期：1星期



切開南瓜去除易變壞的籽及囊，切面包保鮮紙，再放入保鮮袋，置雪櫃冷藏。

3 切塊冰箱保存

保存期：1個月



按使用需要切成小塊，置保鮮袋放入冰箱。小塊南瓜烹煮時不必解凍。冷凍南瓜不影響維生素B和C的含量，β-胡蘿蔔素更會增加，不過口感和味道都會稍為失色。

參考資料：Fily／tokubai news／食安中心