早餐陷阱｜4大高危食物隨時吃出脂肪肝！醫師教點配搭 齋啡要點飲

上班族的早餐，除了要簡單快捷，也希望吃得營養不易肥，水果，麥片、牛奶、咖啡等，都是熱門之選。不過這些看似健康的早餐，竟然也能讓你吃出高血糖、脂肪肝，甚至胃病。



早上最容易血糖飆升

在網絡上擁有超過150萬追隨者的韓國中醫師金素亨（김소형）就提醒，早上是一天中最易造成血糖大幅上升的時間，一些我們常見的所謂健康早餐，其實極易讓血糖飆升。她列出四種早餐不宜的高危食物，指即使要吃，也要吃得有技巧，以降低對身體的不良影響。

早餐4大高危食物



1 水果奶 加豆腐更健康

水果奶做早餐，可能吃出脂肪肝。（Pixabay圖片）

牛奶可補充營養，水果也被認為健康又飽肚。李醫師指，人們往往忽略了水果中的果糖。美國「內分泌協會」有研究指，過量攝取果糖，與脂肪肝有顯著關係。攪拌更會破壞水果纖維，加快人體吸收糖分，讓進食後的血糖變化更劇烈，肝臟儲存肝糖的時間也因而縮短、負荷大增。

減危食法：加入豆腐、無糖乳酪、堅果等，可減慢蛋白質和脂質的消化速度，真正吃得更健康。



2 麥片 宜配小番茄、士多啤梨

早餐食麥片，易令血糖大上大落。（Pixabay圖片）

麥片配牛奶，簡單又營養豐富？問題是大家忽略了早餐麥片的含糖量，有的可高達30%。部分標榜全穀的早餐麥片，或加入看似健康的果乾和堅果等，但極可能令含糖量進一步提升。

減危食法：檢查清楚產品的營養成分，以糖分較少為佳。在麥片中加高纖蔬果可大大提升健康度，草莓、香蕉、蘋果和小番茄，都是不錯遺擇。



3 麵包及蛋糕 先吃雞蛋穩定血糖

早餐食麵包，愈食愈肚餓。（Pixabay圖片）

早餐吃麵包或蛋糕再加飲品，也是熱門選擇。不過這些主要以麵粉為原材料的食物，早就被認定有損健康。當中大部分物質會轉化成葡萄糖被吸收。人體早上睡醒後血糖較低，攝取這類精緻澱粉會刺激胰島素分泌，令血糖驟升驟降。維生素和纖維也不足，人吃後不久又會感到肚餓而攝取更多澱粉。

減危食法：選全穀類麵包，主要有大麥、蕎麥、燕麥、糙米等，會有效降低消化速度。吃麵包前先吃蔬菜或蛋，也能減低血糖升降幅度。



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4 咖啡 先喝2杯水減腸胃刺激

空肚飲咖啡，會令胃酸倒流惡化（Pixabay圖片）

咖啡當早餐大有人在，不過即使令人覺得較健康的齌啡，空腹喝也有危機。咖啡能令下食道括約肌鬆弛，有胃酸倒流的人情況會因而惡化，另外胃炎和胃潰瘍的患者也要小心。

減危食法：金醫師建議先喝1-2杯水，才喝咖啡，這樣能建低對腸胃的刺激。



參考資料：金素亨 Channel H@youtube／J-STAGE