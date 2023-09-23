嚴選10款日本薯片餅乾零食　第1名「史上最厚」薯片 究竟有幾厚？

日本美味的鹹香好吃的薯片、餅乾零食是追劇或朋友聚會不可或缺的存在，這次我們將嚴選十款與啤酒絕配的日本零食與薯片，保證吃了一次就上癮！



到日本便利商店、超市看到千萬要買來品味一下囉！

10款必吃日本薯片餅乾零食（按圖看清👇👇👇）

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1. Potato deluxe

Calbee是日本餅乾大廠，生產許多知名的薯片與零食，而這款ポテトデラックス是最新推出，為目前自家出產的產品中最厚的一款薯片（編按：約厚1厘米，被譽為史上最厚薯片），厚實又爽脆的口感讓人欲罷不能，小小一包一個人吃也不會有罪惡感，在便利商店就可以購買得到囉！

2. Cheeza

將芝士風味完整鎖在餅乾中，一口咬下濃郁的芝士香氣在嘴裡爆開，單吃會有點太鹹，不過濃厚的口感與紅酒、啤酒搭配起來剛剛好，日本喝酒聚會上絕對少不了的餅乾之一！

3. The 素材のご馳走

將食材與麵團徹底融合後油炸製成，目前推出薯仔、芝士、蝦子三種口味，其中又以蝦子口味最受歡迎，不少網友都評價跟百貨公司販售的蝦餅並無太大差異，喜歡蝦餅的人一定會愛上的一款零食喔。

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4. sucorn

這款也是相當經典的零食，在便利商店可以買到迷你包裝，形狀有點像奇多芝士餅乾，口味則有芝士、蝦子和最經典的BBQ，圓柱狀的餅乾口感較為輕脆，濃郁的醬燒風味也是讓人一口接一口的惡魔係零食呢。

5. CRATZ

要說到與啤酒最相配的零食，CRATZ說第二沒人敢說第一呀！甚至連封面都直接放了一罐啤酒，就是為了啤酒而生的零嘴，與堅果差不多大小的蝴蝶餅乾相當硬脆，搭配煙肉、黑胡椒烤雞腿等重口味調味，與充滿氣泡的啤酒相當契合，另外也有推出毛豆口味，口感較為清爽，也相當好吃呢！

6. Pizza potato

這款Pizza薯片也是日本人野餐、賞櫻、喝酒聚會必備的一款薯片，將芝士融化芝士沾附在薯片上，模擬Pizza的口感與濃厚風味，比較特別的是芝士是後來沾附上去的，即使是同一包，依據每一片芝士沾附的量風味都會有所變化喔！

7. 春Potato

春potato是一款季節限定的薯片，只有在每年2月底到6月初限定販售，使用秋天收成的薯片，製作成波浪形的厚片，口感輕盈，搭配淡淡的鹹味，是相當好吃美味的薯片喔。

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8. 檸檬烏賊天

使用廣島檸檬製成的檸檬烏賊餅乾，原本只是廣島、尾道限定的伴手禮，因為太受歡迎，目前日本全國都能輕鬆購入。將日本傳統零食烏賊餅乾加入大量的廣島檸檬，一入口是刺激的檸檬酸香，咀嚼後與烏賊的海味融合，改善了原本烏賊餅乾油膩的缺點，成功打入日本女性市場，特別的風味很推薦大家試試喔！

9. 柿種

柿種其實是因為長得像柿子的種子而以此命名的米菓，且在日本已有近百年的歷史，是大人小孩都相當喜愛的一款零食，小包裝裡面除了有柿種外還有花生，也常被店家當作下酒小點喔！

10. jagarico

零食大廠Calbee最暢銷的商品之一，在東京車站甚至有現炸薯條專賣店呢！製作成棒狀的薯仔條方便拿取，且一根根的口感與外型就像在吃速食店的薯條一樣，半夜肚子餓的時候可以當作薯條替代品充飢一下呢。另外這款餅乾也很常推出季節限定口味喔。

更新你的旅日購物清單，把日本限定的薯片帶回家！

日本的零食餅乾推陳出新，不論是經典品項或是季節限定商品，每次進到日本超市和便利商店都像尋寶一樣可以找到驚喜，下次去日本旅遊不妨留點空間，把薯片和餅乾帶回家吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】