帶子真假｜真帶子vs合成帶子營養口感大不同　營養師教3招分真假

帶子是許多人都喜歡的食物之一，不管是刺身還是香煎都很受歡迎。但原來帶子也有人工合成的！日前有營養師分享了關於真帶子和人工合成帶子的資訊，說明了當中的營養成分和辨認方法。



真帶子（istockphoto）

帶子營養豐富低脂高蛋白 比一隻烚蛋更多

根據食安中心資料，帶子每100克大約有88卡路里、16克蛋白質，而脂肪只有0.76克，還有大量維他命B12和奧米加3脂肪酸，按比例其蛋白質比一隻烚蛋更多。這有助增加飽腹感來幫助減肥，而維他命B12和omega-3脂肪酸更可減少腦細胞的炎症、維護神經系統。

真帶子（istockphoto）

帶子不是個體「生物」？

「帶子」其實不是一種生物，而是少數「軟體動物門雙殼綱」動物發達的「貝柱」，也就是「閉殼肌」，將其切割下來之後就成為帶子。閉殼肌的主要作用是透過其收縮來控制外殼閉合。以蛤蜊、青口這類雙殼綱貝類的閉殼肌來說，一般就有前閉殼肌與後閉殼肌兩條，而每次我們吃完常剩下、拔不起來的圓形肉柱，便是其中一條。

合成帶子vs真帶子 成分營養大不同

合成帶子（carousell）

如上文所述，真實帶子是「軟體動物門雙殼綱」動物發達的「貝柱」，而人工所合成的帶子和真帶子的成分完全不一。台灣營養師高敏敏在她個人頻道上分享，合成帶子其實是由蝦漿、魚漿，再加上帶子的碎屑、邊角料、邊角肉組成。

合成帶子（蝦皮購物）

根據食安中心的資料，每100克的人工合成帶子約有99卡路里、12.77克蛋白質、0.41克的脂肪，其脂肪量略高於真帶子，蛋白質亦較少，相對的礦物質和維他命都比真正帶子低，但價錢比真帶子便宜。（請按下圖）

合成帶子vs真帶子 營養師3招教你辨認

合成帶子價格比真帶子便宜，最粗略的分辦法就是從價格入手，但當然亦有合成帶子定高價，偽裝真帶子的可能。台灣營養師高敏敏分享了有效辨認帶子的方法。

真帶子（istockphoto）

合成帶子vs真帶子辨認方法1：形狀

因天然的帶子是大自然生物的其中一部分，所以它形狀、大小、高矮肥瘦每粒都不一樣，而合成帶子因是用模具灌漿而成，故型狀會非常完整統一。

合成帶子vs真帶子辨認方法2：烹調過程

真正的帶子其實是會流出乳白色的汁液，如果你把帶子放進鍋子中水煮，可以發現水會變得混濁乳白，而合成帶子則不會這樣。

合成帶子vs真帶子辨認方法3：口感

真帶子的肉質軟嫩，一絲一絲的，咬起來又香又軟綿；合成帶子會呈現塊狀的，口感比真帶子硬，有魚蛋之感。

資料來源：食安中心/台灣營養師高敏敏