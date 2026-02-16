洗鮑魚｜處理鮑魚1招慳水慳力！亂洗刷易韌似擦膠 2部分千祈咪吃

洗鮑魚｜鮑魚是大時大節席上最受歡迎的食材之一，發乾鮑很麻煩，煮鮮鮑魚你又知應如何處理嗎？有網民就曾在社交群組上發起討論，鮑魚到底點洗才最慳水慳力！



鮑魚點洗點刷先啱？（istockphoto）

洗鮑魚｜如何洗鮑魚最快靚正？

街市買回來的新鮮鮑魚，總是帶着一圈墨綠色的「污跡」，大家平時會怎樣清洗？有網民在facebook群組香港街市魚類海鮮研究社上，分享自己大手購入鮑魚的照片，意外引來大家對洗鮑魚的熱烈討論，有網友更分享自己曾經洗鮑魚洗到腰痛。

+ 2

洗鮑魚｜用蠻力小心肉質變韌！鮑魚2部分最髒勿吃！

鮑魚原來要洗乾淨是一大學問，不少人會直接執起牙刷就在生鮑魚身上刷，然而這用法會影響肉質，煮熟後會收縮變韌，影響口感。此外，鮑魚上方的食胃管和綠色部分都不能吃，綠色部分是鮑魚的內臟，記得進食前要先去掉。

如何處理新鮮鮑魚才不會令口感變韌？（istockphoto）

鮑魚處理3步驟

1.汆水

先把鮑魚（不用去殼）放入滾水中攪拌約10-15秒，這步驟能讓黑色污漬在接下來的清洗步驟更容易清洗掉，也能將鮑魚的黏液去除。

2.冰鎮

將汆水後的鮑魚放入冰水中，冰水能夠縮緊鮑魚的肉質。

3.清洗

倒掉清水，用牙刷輕輕將鮑魚旁的黑色髒污刷洗乾淨，這時候鮑魚的污漬會很容易被清理，切記請勿使用菜瓜布等較粗材質的刷子刷，避免鮑魚受損。如果鮑魚的黏液很多，也可以使用粗鹽塗抹在鮑魚上，搓揉後用水沖掉。這樣就完成的了！

鮑魚食譜：陳皮蒸鮑魚、黃金鮑魚、鮑魚冬菇燜雞

【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美 幾個步驟令肉質更彈牙！

陳皮蒸鮑魚食譜

材料：

鮑魚仔8隻

陳皮2片

葱2-3條

油1湯匙

豉油適量

做法：

1. 陳皮浸軟，刮囊及切絲備用，葱同樣切絲備用。

2. 滾水灼鮑魚大約20秒後撈起，並放於凍水中過冷河。

3. 以刀仔起出鮑魚肉，清除內臟，再一邊沖水一邊用刷子擦淨鮑魚。

4. 用刀子在鮑魚上𠝹出十字紋，放回鮑魚殼上，鋪上陳皮絲。

5. 煲滾一鍋水，大火蒸鮑魚約8分鐘，蒸好後灑上葱絲。

6. 燒熱油，起煙後熄火，再把熟油跟豉油灒在鮑魚上，即成。

【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜 罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣！

鮑魚冬菇燜雞食譜

資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/龐家肉粽