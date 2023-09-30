煲飯貼士｜煲飯做錯第1步營養流失30%！煲飯3招用不同水不同效果?

飯可以說是每個家庭都會煮的食物，但有專家指煲飯若用水不正確，營養流失30%！煲飯應該用什麼水去煮才好？



煲飯用自來水營養流失30%！（istockphoto）

自來水煲飯 維他命B1流失30%！

飯可以說是每個家庭的必備食物，但你可有留意平日煮飯時的細節嗎？如果你是直接開水龍頭用自來水煮飯的話就要留意了，因為自來水中含有氯氣， 用來煲飯， 米飯中的維他命B1所流失的速度會和煲飯時間呈正比，大約流失30%左右。

煲飯用自來水營養流失30%！（istockphoto）

想避免上述情況其實非常簡單，只要把平日煮飯的水，換成煮沸過的水便可以了，不管是凍還是熱都行。煮沸過的水當中所蘊含的氯氣已經蒸發，可以有效地降低營養素流失的機會。

煲飯第2招 洗米後記得浸泡之後再煮

煲飯的時候， 從米轉變成飯其主要變化就是澱粉糊化的分別。澱粉糊化需要足夠的水和熱量， 水分滲透到米粒內部也需要一定的時間。所以米洗乾淨後需要讓它在水中浸泡一段時間，令米粒中的澱粉在加熱前先吸收水分而膨脹。

洗米後記得浸泡之後再煮（istockphoto）

根據消委會指，在煲飯前可先把米用溫水浸泡30分鐘或用冷水浸泡約2小時。採用這方法煮出來的飯不但飽滿晶瑩，也不容易有生米在其中。

煲飯第3招 梳打水煮出和風飯

之前有台灣網民指，用梳打水煲飯可以煮出地道日本飯。米和氣泡水的比例為1：1.2（米：氣泡水），先用普通水進行洗米工序，將洗米水倒掉後直接加入梳打水煮便可。

（請按下圖👇👇👇）

由於氣泡水的主要成分為「二氧化碳」，梳打水所產生的氣泡在加熱時會膨脹，同時會令米粒在烹煮過程中呈現站立狀態，令每一粒米飯都能夠均勻受熱，自然會更飽滿富彈性。大家有興趣不妨一試！

資料來源：《大廚不傳烹調秘800招》/消委會