藍環章魚食得嗎惹熱議 網友:殮房食ok！毒性=山埃千倍爭鮮曾出現?

章魚即八爪魚是海鮮中常見的食材，但有一種章魚含有致命劇毒，大家千萬不要進食，這種八爪魚就是藍環章魚。近日有網民分享了一張藍環章魚的照片，引起了網友們的討論，而有傳言指，這種章魚曾在爭鮮出現過？



網民發藍環章魚相問食唔食得 網友回覆：殮房食ok

八爪魚你喜歡吃嗎？它一直是不少海鮮料理中不可或缺的角色之一，但有一種章魚是萬萬不能吃的！昨日有網民在Facebook香港街市魚類海鮮研究社中，分享了一張章魚照片，並向網友們詢問是否能吃。圖中的章魚呈灰褐色，有明顯的藍圈花紋，相信圖中的章魚就是具有劇毒的藍環章魚。

藍環章魚相引發了網友們的熱議，有網友耿直回答：「冇問題，但要先辦定身後事，然後喺殮房入面食」、「搵黑車同驗屍都浪費資源」、「食完即時獲得投胎一次，機會雞逢」、「食過呢種海鮮嘅人從來無負評過」、「吃了可穿越到異世界」、「呢隻極品，上天堂的捷徑」。事主發享文章後不久，帖文便已刪除，相信事主只是博君一笑，不是真的想吃具有劇毒的藍環章魚。但亦有網友指：「真係唔講唔知這種有毒」，大家還是要提高警惕。

藍環章魚毒性為山埃1000倍以上 目前沒有解毒劑

根據美國Medical News Today的資料，藍環章魚，學名藍圈章魚，主要生活在太平洋西岸，從日本到澳洲都有分布，台灣東北角海域曾發現過蹤跡。藍環章魚會以皮膚的色素細胞隱藏自己，很少攻擊人類，但被激怒後會迅速將體色改變為亮黃色，並顯示出藍色的圈狀花紋。

藍環章魚圖片：

藍環章魚毒性可達氰化鉀（山埃）的1000倍以上，比眼鏡蛇還要毒50倍，數分鐘內足以毒死26位成人。目前沒有解毒劑，即使將其烹飪煮熟也無法消除牠的毒素。藍環章魚毒性非常高，且死亡的藍圈章魚容易被混淆成一般的食用章魚，近年也曾出現過再食肆中發現疑似藍環章魚的新聞，還望各位小心提防。

藍環章魚疑曾出現於火鍋店、爭鮮中 皆未有後續消息

本年一月，廣東有網友在火鍋店吃飯時發現疑似罕見劇毒生物藍環章魚，隨後拍照在微博向內地著名官方科普雜誌「博物雜誌」詢問，經「博物雜誌」確認為藍環章魚，且毒素受熱不分解。但由於事主最後只要求店舖把章魚撒走，並沒有報案或採取其他措施，最終事件不了了之，亦沒有相關政府部門確認事件。

本年四月尾，微博有網民發文稱，在爭鮮迥轉壽司用餐時，發現章魚身上的小黑點有藍環，並附上圖片。官方科普雜誌@博物雜誌和@閃光鱵也相繼轉發，並認證圖中就是「藍環章魚」。但爭鮮回應表示「聯繫供應商後說小章魚的原料是飯蛸，有斑點是正常的」。目前供應商和門店內的章魚已經送檢，暫時未有後續消息。惟店家要求事主刪除微博，在協商後事主亦妥協，決定在報告出來之前暫時關閉評論區。

資料來源：Medical News Today/Facebook香港街市魚類海鮮研究社