降血糖｜飯後散步2分鐘血糖降17%！血糖過高恐中風6種烹調要避免

你有血糖過高的煩惱嗎？飯後百步走，活到九十九，這句說話可能是真的！有研究指用餐或吃飯後散步，可以降低血糖指數。另外不同的烹調方法，也會令食物升糖指數變高。關注血糖的朋友要留意了！



飯後散步2分鐘血糖降17%（istockphoto）

飯後散步2分鐘血糖降17% 胰島素水平更穩定

《運動醫學》雜誌（Sports Medicine）的一項研究中 ，研究人員比較了坐姿、站立和行走對人體胰島素和血糖水平的影響。研究指出，如果人們在飯後短暫散步，他們血糖指數變化會更加平穩，而且他們的胰島素水平比站立或坐著時更穩定。

飯後散步2分鐘血糖降17%（istockphoto）

專家表示，防止血糖飆升對身體健康有莫大益處，因為血糖大幅上升和快速下降會增加中風、糖尿病和心臟病的風險。研究表明，進食後60至90分鐘內血糖水平會飆升，因此最好在吃完飯後立即開始散步，只須步行2-5分鐘就可以達到目的。

與長時間坐著相比，全日和飯後間歇性站立的血糖平均降低 9.51%；同樣以久坐相比，散步的血糖平均降低了 17.01%。 研究人員博士生Aidan Buffey

該項報告的研究人員Aidan Buffey接受美國CNN訪問，他表示飯後站立20-30分鐘其實也有幫助，但其效果還不如散步2-5分鐘。他直接對比了數據，飯後間歇性站立可幫助血糖平均降低9.51%。而散步2分鐘則可令血糖降17.01%！關注血糖的朋友不妨一試。

飯後走路降血糖3原因 瞓得差都關事！

飯後散步2分鐘血糖降17%（istockphoto）

台灣新竹台大分院副院長暨家庭醫學科教授黃國晉曾在一篇健康訪談中指，飯後走路能降血糖，主要是因為透過了散步會有些許運動可消耗熱量，並刺激胰島素分泌，達到調節血糖濃度的作用。有3層面可進行說明：

1.因為散步雖為低消耗性運動，但只是運動都可以消耗熱量，血糖也跟著下降。



2.運動會刺激胰島素分泌、提升胰島素敏感度及改善胰島素阻抗，胰島素可直接調控血糖高低。



3.運動有助睡眠，睡眠不良的人，血糖異常問題比例較高。



6種烹調法可致血糖飆升 煮得耐要小心！

血糖的大起大落會對身體造成影響，想要避免這種情況，除了可以嘗試飯後散步之外， 關注自己所進食的食物也同樣重要。有6種烹調法可致血糖飆升，如勾芡後的食物、烹調時間長的食物都要小心！

總結6大烹調方式致高升糖指數食物▼▼

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資料來源：Sports Medicine/CNN/健康2.0