痛風食療｜痛風分4期飲水紓緩要選對時間！中醫推介4材料加水就得

你有痛風的煩惱嗎？痛風發作時的痛楚實在叫人苦不堪言，近日香港中文大學中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑，就在一健康訪談中，分享紓緩痛風的關鍵。原來痛風不但分四期，想紓緩連怎樣喝水也要小心！



痛風分4期 痛楚程度大不同

痛風其實是代謝性問題（istockphoto）

香港中文大學中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑指痛風其實是代謝性問題，因為血液尿素一直慢慢增加，從而形成尿酸結晶，堆積在關節腔，引起發炎、疼痛。

一般來說，分為4大時期，即無症狀高尿酸血症、急性痛風關節炎發作、痛風緩解期、慢性痛風石關節炎，各有不同程度的痛楚。開始時的第一階段，或者不會感受到痛楚， 只會在血液檢查中發現尿酸過高，隨着時間的推進，疼痛程度會愈發增加，最終演變成無法擺脫的慢性病。

飲水紓緩痛風要睇時間 早上多喝下午要收水

痛風很多時候都因尿酸過高而引起，習慣性飲水不足可能會增加尿酸結晶沉澱而提高痛風發作的可能。（istockphoto）

林冠傑副教授指，痛風很多時候都因尿酸過高而引起，習慣性飲水不足可能會增加尿酸結晶沉澱而提高痛風發作的可能。想要緩解痛風情況，多喝水就是一大關鍵， 但喝水也有關鍵時機的。

教授指在中午12點前大家可以盡量多點喝水，但12點後就要收水了。這是因為在中醫角度，早上則為陽，其化水能力會較高，不會太過傷腎。但是如果愈夜喝水，就愈對身體的陰分愈差，因此上午可以多點喝水。

紓緩痛風中醫推介4材料 簡單2食療焗水就得

對於紓緩痛風的食療，林冠傑副教授提出了兩個食療方子，分別針對痛風的兩大時期，最簡單的只需把食材放進去，焗水飲就可以了。

痛風緩解期食療（健康嗎YT）

痛風緩解期食療



食材：粟米鬚1兩、淡竹葉1-2錢、無花果乾少量

這個方子最簡單，無需大火煲滾或者加添肉，用熱水焗飲便可，教授建議可以在早上喝它4杯。粟米鬚消腫利尿可降低尿酸、淡竹葉清熱除煩可通利小便、無花果乾性味甘涼可清熱生津，均可幫助紓緩痛風情況。

痛風急性期食療（健康嗎YT）

痛風急性期食療



材料：新鮮車前草半斤、片糖少量（沒有糖尿病的話才可加）

這個方子要用8碗水去煲至其味道釋出便可以了。如果是急性期的患者可以天天喝，但也不要喝過量，每天大約喝半斤就可以了。

資料來源：健康嗎