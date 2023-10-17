紅衫魚｜網民疑惑是否紅衫惹熱議！澳洲有紅衫？3招分辨紅衫/瓜衫

紅衫魚是不少海鮮愛好者喜歡的魚類之一，這種魚鮮嫩美味，但卻不是香港專屬，遠在澳洲都可見到牠的身影。近日有網民PO出一張疑似為澳洲種紅衫魚的照片，引起大家熱烈討論，到底它的真身是什麼？紅衫、瓜衫又有什麼分別？



網民：老豆話係紅衫但又唔似樣... 網友：老豆講要信

近日有網民在香港街市魚類海鮮研究社上，分享了一張疑似為澳洲種紅衫魚的照片，圖中的魚外表似紅衫魚，但顏色偏白，同日常在街市見到的有些許不同，所以事主把照片分享至網上，希望眾網友能幫忙解惑。

網友見到魚後引發了激烈討論：「可能是瓜衫」、「紅衫，眼有黃側線」、「鬼佬紅衫所以塊面長咗」、「瓜衫，澳洲種」、「澳籍紅衫」、「正式紅衫有條黃線近背鰭位置＇修長魚身＇個頭冇咁大！苗條好多！」、「老豆講，要相信」；亦有網友發揮創意：「妳問佢地係咪有澳洲passport」、「依樣嘢要問佢本人先知」、「甩咗色的紅衫魚」、「條魚有黃色紅色綠色金色銀色，你鍾意叫佢做銀衫咪銀衫囉，金衫咪金衫囉，綠衫都得嫁」。網友們的回覆可以說是五花八門、精彩非常，但大部分也是針對紅衫、瓜衫去討論，兩者到底有什麼分別呢？

紅衫、瓜衫大不同！3點輕鬆分辨

紅衫魚（上）及瓜魚（下）外形較為相近，市民容易認錯。（漁護署圖片）

紅衫、瓜衫這兩品種是大家常會混淆的魚類，2018年百佳超市被標記為紅衫魚的樣本，被驗出是批發價較紅衫魚平一半的瓜衫，涉違反《商品說明條例》。香港魚類學會會長莊隸華曾表示，紅衫魚及瓜衫同屬一個品種，兩款魚外型相對近似，大家會覺得，兩者難以分辨實在不足為奇。那麼到底這兩種魚有什麼分別？

記者就此問題向行政總廚雷啟裕師傅尋求答案。雷師傅指，紅衫魚主要棲息在大陸棚邊緣的砂泥底質水域，牠的分佈範圍北到日本南部、南到澳洲西北部，很多地方都會見到牠的蹤影，但主要生產地還是南中國海水域，即是香港鄰近的深水區，因為水壓問題，網捕後的紅衫魚很快就會死去，因此市場上根本沒有活生生的紅衫魚出售。

而瓜衫和紅衫不同，牠生活在淺水區，市場上較常出現活著的瓜衫。牠和紅衫魚的肉質相似同樣結實，也一樣味道鮮甜，但雷師傅就分享，就他個人而言，還是認為紅衫魚好吃一點。他又指澳洲的紅衫魚生存溫度估計會再冷一點，其肉質應再結實點又或者脂肪會再多點，油香感更上一層，大家有機會不妨一試。而除了生、死之外，還有3點可以輕鬆分辨紅衫、瓜衫兩種魚：

紅衫魚的臀鰭條8，背鰭外緣具一黃色條紋（網上圖片）

1.大小

瓜衫的體型遠比紅衫魚小，近年在街市出售的瓜衫魚一般在15公分以下。



2.臀鰭

紅衫魚的臀鰭條-8，背鰭外緣具一黃色條紋，而瓜衫魚的臀鰭條-7，亦比紅衫小。



3.頭圓/尖

瓜衫魚的頭部比紅衫魚圓、魚身偏肥及短身。



資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/行政總廚雷啟裕師傅