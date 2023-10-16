食物安全｜小紅書熱推小店囍囍美食豬生腸含沙門氏菌！４招防感染

深水埗囍囍美食豬生腸含沙門氏菌！食安中心公布，一個鹵水豬生腸樣本被檢出含致病原沙門氏菌，中心正跟進事件。常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，嚴重者更有可能出現敗血病等併發症，即使在家中煮食，也有感染風險。怎樣做才可避免中毒風險？



深水埗小食店「囍囍美食」的鹵水豬生腸樣本，被檢出含致病原沙門氏菌。（旅發局圖片）

深水埗囍囍美食豬生腸含沙門氏菌 食安：已令停售清潔

食物環境衞生署食物安全中心十月十三日公布，一個鹵水豬生腸樣本被檢出含致病原沙門氏菌，涉事商戶為深受小紅書推崇的深水埗囍囍美食，食安中心正跟進事件。

食安中心指，深水埗囍囍美食的豬大腸檢測結果顯示，在二十五克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在二十五克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。而食安中心現已知會商戶上述的違規事項，並指示其暫停出售相關食品，和要求檢視和改善生產流程、環境及手部衞生，以及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

感染沙門氏菌嚴重者可致死 4貼士避免中招

感染沙門氏菌嚴重者可致死（istockphoto）

根據香港衛生署資料，沙門氏菌常見於食用動物，例如家禽、豬和牛和寵物之中。感染沙門氏菌常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

想避免沙門氏菌感染的方法很簡單，沙門氏菌因不耐熱，只要在60度下加熱20分鐘，或煮沸5分鐘皆可殺滅，因此除了應將生熟食砧板、刀具與器具分開使用外，也需在手部遭污染、如廁後及製作餐點前，確實洗淨雙手，一旦出現腸胃道症狀，也應盡快就醫，尤其未確定痊癒前，應避免與食品接觸，避免造成其他人感染。

資料來源：食安中心