6旬夫婦食雪藏豆皮中毒男入ICU　6招冷藏食物減風險7食物最易感染

食物放雪櫃不代表不會變壞！近日西安有一對六旬夫婦，因食用雪藏了半年的豆皮而食物中毒入院，當中丈夫更休克要入ICU搶救。想要保障自己免受食物中毒的危險， 就要清楚雪櫃使用及管理的6大法則，除了豆製品外，還有哪些食物最易染有可致命的黃麴毒素？



六旬夫妻食雪藏半年豆皮中毒入院（騰訊新聞）

六旬夫婦吃雪藏半年豆皮中毒 丈夫休克要入ICU搶救

據內地傳媒報道，近日中國陝西西安，一對6旬夫婦吃了冰箱中、已冷藏了大半年的過期豆皮，結果雙雙食物中毒被送院。其中丈夫更一度因低血壓休克入ICU搶救。據其女兒解釋，她父母平時喜歡留剩飯剩菜，當天早晨將鹽漬豆皮焯水涼拌吃下，下午爸爸就開始又吐又拉，晚上她母親也出現了同樣症狀。

她及後翻查剩餘的豆皮，發現父母把豆皮開封後已保存在冰箱冷藏了至少大半年。她指自己平日都會檢查冰箱，及時丟掉變壞食物，但這次卻一時疏忽，遺漏了這包豆皮。夫婦倆的主治醫生診斷，兩人為食物中毒引發急性腸胃炎，更表示這還算運氣好，若豆類滋生了黃麴毒素，可誘發肺水腫、腎衰竭及肝癌等疾病。

黃麴毒素可致急性死亡 7類食品易被感染唔止花生要小心

黃麴毒素的毒性非常強，有很強的肝毒性、致癌性、免疫抑制力等，被世界衛生組織列為一級致癌物，歷史上也有許多因吃進被黃麴毒素污染的食物而急性死亡的案例。大量吃進黃麴毒素，會造成急性肝中毒，其主要症狀為嘔吐、腹痛、痙攣、肝衰竭等，而黃麴毒素也會有累積效應，慢性黃麴毒素中毒可能會增加患癌風險。

花生、粟米、米、麥、豆類、堅果、中藥材等食物易有黃麴毒素。（istockphoto）

受到菌污染的食物，若環境條件適合時會生成黃麴毒素，但從外觀上只能看出是否受菌的污染，看不出來是否有毒素的生成。日常生活的食物中，有7類食品易被感染包括：花生、粟米、米、麥、豆類、堅果、中藥材等食物。黃麴毒素耐熱性高，一般的調理烹煮的溫度，不會讓毒素的毒性消失，因此受到真菌污染、或者已過期的食物一定要丟棄，絕對不能使用，避免將黃麴毒素吃下肚子。

避免食物中毒風險 掌握雪櫃6大管理法

避免食物中毒風險，掌握雪櫃6大管理法（istockphoto）

除了黃麴毒素外，大腸桿菌、沙門氏菌或其他有害細菌等等，都會令人體受傷害、中毒，大家千萬不要，以為食物放在雪櫃內就一定不會變壞，雪櫃的功能只是保鮮， 而不是令時間停留。想要安全使用雪櫃，有6大管理法則：

雪櫃6大管理法（按圖看清👇👇👇）

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1. 分裝好再放冷凍，避免食材重複解凍。

2. 最多放7~8分滿，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻。

3. 生食置於下層，熟食放上層，避免生食的血水、髒污污染熟食。

4. 將食物用保鮮盒或保鮮膜封好後再放入雪櫃，預防湯汁傾倒，保持雪櫃清潔

5. 標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材。

6. 分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間。

資料來源：騰訊新聞/Redian新闻/搜狐新聞