黑米都有假！補腎健脾黑米甩色正常？營養師6招辨真偽 甩這色必假

黑米都有造假！黑米富含抗氧化物花青素等各種營養素，一直受不少追求健康人士的喜愛。但小心黑米都有假！黑米甩色代表它是真或是假？營養師教大家6招輕鬆辨真偽。



黑米是常常都會聽到的營養食品，它含有花青素等各種營養（istockphoto）

黑米營養｜膳食纖維比白米多5倍 花青素功效=維他命E 50倍

據《本草綱目》記載，「黑米有滋陰補腎，健脾暖肝，明目活血的作用」。台灣嘉義大林慈濟醫院營養師何孟芬表示，黑米是非精緻澱粉，1碗黑米約含3.2克的膳食纖維，比一般精製白米多了5倍。而且黑米含有豐富的花青素，花青素是一種具抗氧化力的植化素，其抗氧化能力是維他命E的50倍、維他命C的20倍，能夠降低一些慢性疾病的風險、預防心血管疾病和保護眼睛。

（istockphoto）

黑米營養｜黑米、紫米有什麼分別？

黑米和黑糯米、紫米又有什麼分別？黑米不等於黑糯米，紫米即黑糯米，它們和黑米一樣同屬糙米。不過黑米以植物黑稻的種子為主要原料，是經過研磨加工後得到的「籼米、粳米類」食材，黑米是非糯性稻米。至於，紫米屬於「糯米類」中的一種，又稱作「黑糯米、紫糯米」，具有黏糯感，煮熟後的米質會變得黏稠。

黑米營養｜營養師6招分真假黑米 甩色正常但水黑就是假

根據內地深圳市市場監督管理局的資料，目前市面上常見的黑米摻假有兩種情況，一種是存放時間較長的次質或劣質黑米，經染色後以次貨充好貨出售；另一種是採用普通大米經染色後充當黑米出售。

真黑米有光澤，米粒大小均勻（istockphoto）

【甜品食譜】椰汁紫米糕不用魚膠素食者可享 香甜不膩益氣健脾

有些人會以為黑米泡水甩色就表示黑米是假，但其實黑米浸水甩色是正常現象。因為黑米表層含有水溶性營養花青素，花青素接觸水後，很容易溶解在水中導致水變色，所以正常的黑米在淘洗過程中都會出現掉色現象。想要分清黑米真假，中國內地的國家二級公共營養師舒蘭婷就曾在一篇健康報道中分享了6招給大家：

1.觀察：有光澤大小均勻

一般真黑米有光澤，米粒大小均勻，很少有碎米、裂紋，無蟲，不含雜質。次質、劣質黑米的色澤暗淡，米粒大小不均，飽滿度差，碎米多，有蟲、結塊等。

2.用鼻聞：味道清香

優質黑米具有正常的清香味，無其他異味。而次質、劣質黑米則略有異味或有霉變氣味、酸臭味、腐敗味等不正常的氣味。

3.淺嘗：微甜無異味

優質黑米味佳、微甜，無任何異味。（istockphoto）

可取少量黑米放入口中細嚼。優質黑米味佳、微甜，無任何異味。次質、劣質黑米則沒有味道，略有異味、酸味、苦味及其他不良滋味。

4.手搓：染色大米會甩掉黑色

將一小把米放到用水浸濕的軟紙或衛生紙上，然後用手搓，搓後紙上留有明顯的黑色，很可能就是染色大米。

5.掰開：米心應為乳白色

真黑米米心為乳白色（右）假黑米米心為黑色或有其他顏色（左）（三立新聞網）

把黑米從中間掰斷，真黑米米心為乳白色。如果黑米掰斷後米心為黑色或有其他顏色滲入，一般可以判定為染色米。

6.浸泡：泡醋現玫瑰紅色

真黑米會令醋水呈現玫瑰紅色（YT这不科学啊影片截圖）

取少量黑米用普通食用白醋浸泡幾分鐘，真黑米會令醋水呈現玫瑰紅色，染色黑米呈現黑色或不變色。因為天然黑米本身含有水溶性花青素，在浸泡時部分色素迅速溶解於水從而可使浸出液明顯變為黑紫色，但遇到白醋中的酸即變成紅色。染色黑米如果使用的染色劑是水溶性的，浸泡後則呈現黑色，非水溶性的浸泡後則不變色。

資料來源：深圳市市場監督管理局/三立新聞網/國家二級公共營養師舒蘭婷/YT这不科学啊