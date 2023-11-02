龍蝦補腦護血管3類人忌食易氣喘肚瀉！波士頓/本地龍蝦有咩分別？

龍蝦在香港全年有供應，但秋天是當造季節，不知道大家會不會也喜歡吃龍蝦呢？龍蝦營養豐富，但也有人要慎吃。我們常聽的波士頓龍蝦和本地龍蝦到底有什麼分別呢？



龍蝦低脂高蛋白（網上圖片）

龍蝦低脂高蛋白 可保腦護血管助防癌

大家上一次吃龍蝦是什麼時候呢？秋風到了，又是吃龍蝦的好時機，牠除了新鮮好吃外，其實還含有多種營養素！台灣營養師Wanda就曾在個人平台上介紹吃龍蝦的好處。100克的龍蝦，熱量為93大卡，約有21.5克蛋白質，相當於3份的豆魚蛋肉類，而且同時牠的脂肪只有0.1克，是相當優良的蛋白質來源之一。

龍蝦低脂高蛋白（網上圖片）

有人說龍蝦的膽固醇很高，但其實膽固醇大部分都聚集在頭、肥膏及卵等部位，主要食用的龍蝦肉膽固醇含量相對少，想避免吸收過高膽固醇的人們要注意了。龍蝦含有較多不飽和脂肪，其中的omega-3脂肪酸有助腦部健康。

而龍蝦中還含有EPA和DHA，它們都可降低患上心血管疾病的風險。另外還有豐富的蝦青素，有抗氧化助抗癌的功效，DHA亦有抑制癌細胞增長、促使細胞周期停止和細胞凋亡的效果，尤其是可降低乳癌、大腸癌、前列腺癌和卵巢癌等癌症的風險。

龍蝦營養高3類人不宜

龍蝦營養高性3類人不宜（網上圖片）

1.患有甲狀腺亢進的人士

龍蝦含有大量碘，會激發甲狀腺功能亢進，令病況加重。



2.容易腹瀉人士

容易腹瀉人士應避免進食龍蝦，容易令腹痛、腹瀉等病症加重。



3.龍蝦過敏者

龍蝦中有原肌球蛋白的化學物質，過敏者食用會皮膚痕癢、發紅，甚至氣喘不適。



波士頓有鉗 本地龍味鮮

龍蝦品種、煮法都有很多，我們這次為大家介紹最廣為人知的波士頓龍蝦，以及本地龍蝦的分別。波士頓龍蝦主要來自美國或加拿大，全年當造，產量較多。擁有一對大蟹鉗，蝦身較細，肉略嚡口，味道偏淡，所以通常用濃味方法烹煮，如芝士焗、香料炒等。

而本地龍蝦普遍指一般青龍蝦、花龍蝦、杉龍蝦及珍珠龍蝦，牠們的體長可達60厘米，是龍蝦界最大隻，同時其肉質厚實美味，加上部分品種未能人工大量飼養，產量遠不如波士頓龍蝦，所以無鉗龍蝦身價相對較高。食法就從刺身、炒球至開邊蒸都有，變化更多。

參考資料：花記海鮮/healthymatters/鮮直送/營養師Wanda