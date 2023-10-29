十全大補湯｜補血益氣溫寒10材料3類人不宜　天氣轉涼是時候飲嗎?

十全大補湯相信大家都聽過，但所謂的「十全」到底有什麼呢？現在入秋，天氣轉凍，又是否適合喝它補身？雖然十全大補湯補血益氣，但還是有人不適宜飲用，大家快來一起了解吧！



十全大補湯補血益氣 溫陽禦寒十材料

十全大補湯補血益氣其實有內裡啲咩？（istockphoto）

十全大補湯相信大家都聽過，十全大補湯原名為十全湯，到宋代《太平惠民和記局方》更名為十全大補湯，古籍記載它有補血益氣、溫陽禦寒的作用，可以治諸虛不足、五勞七傷，久病虛損，以及適用於氣血兩虛引起的頭暈、疲倦、四肢不溫、月經不調等。但你有想過⼗全⼤補湯，到底是怎麼湊到「⼗」呢？

台灣忠孝昌盛堂的湯詠舜中醫師就曾在社交平台上為我們解惑。十全大補湯其實是由負責補⾎的「四物湯」，以及負責補氣的「四君⼦湯」，組成氣⾎雙補的「⼋珍湯」，後再加上溫陽暖脾的「⾁桂」、益氣固表的「⿈耆」，才成了我們這⼀帖既補氣⼜補⾎，還可以溫陽禦寒的⼗全⼤補湯。它們的材料如下：

十全大補湯裏面有什麼材料？（istockphoto）

四物湯：當歸、川芎、⽩芍、熟地



四君⼦湯：⼈參、⽩朮、茯苓、⽢草



溫陽固表：⿈耆、⾁桂



十全大補湯補血益氣 3類人不宜

十全大補湯補血益氣，3類人不宜（istockphoto）

湯詠舜中醫師指，⼗全⼤補湯中有許多偏補、偏溫的藥材如熟地、⼈參、⿈耆、⾁桂等，雖然有溫補、 益氣活血的作用，但還是有3類人不宜：

1.熱性體質的⼈

如果說本來就有症狀如⾯部容易出油、容易出汗、冒痘、嘴破、容易煩躁、⾆苔⿈膩、怕熱的⼈，再吃下⼀帖⼗全⼤補湯可能就會有「⽕上加油」的可能性，讓本來的症狀變得更嚴重。

2.濕性體質的⼈

通常⾝體有濕的時候，其消化吸收能⼒會變差，這時候⼤補氣⾎，反⽽可能發⽣補不進去的情形。濕性體質的常⾒症狀包含⾝體沈重、容易⽔腫、分泌物多、⼤便偏黏、⾆苔厚等。

3.感冒或腸胃病患者

如果是在感冒的狀態、或是腸胃炎的話，都不建議服十全大補湯。⼀⽅⾯是感冒時進補有時候反⽽會讓病情纏綿，延緩復原時間；⼀⽅⾯則是腸胃若吸收能⼒不佳，會讓進補的效果⼤打折扣。

十全大補湯秋天不宜

秋天適合平補但不適合大補之物（istockphoto）

天氣涼了，很多人就想要進補，甚至可能有人急不及待就開始吃羊腩煲、喝十全大補湯等等，其實這些都是不合適的。秋天適合平補但不適合大補之物。十全大補湯、羊腩煲等等，還是等到等到立冬後才比較合適，大家記得留意，勿把補身變傷身！

資料來源：忠孝昌盛堂/ 自由健康網/元氣網