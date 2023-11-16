大腸杆菌｜日本護老院集體食物中毒2死33不適！5招預防小心4食物

日本靜岡縣一護老院發生集體食物中毒事件，事件中有33名住客及職員不適，2人死亡，事件相信是由被大腸杆菌污染的食物所引致。其實有4類食物最易受大腸杆菌污染，進食時要小心，衛生署教5招如何預防。



日本護老院集體食物中毒2死33人不適

日本老人院集體食物中毒33不適2死（istockphoto）

根據日本放送協會（NHK）昨日（15日）報道，日本靜岡縣1間護老院發生集體食物中毒事件。在護老院居住的長者及工作人員等33人出現腹痛、腹瀉、血便等食物中毒症狀，當中一名76歲女性和一名81歲男性患者死亡，目前還有8人住院。根據日本縣政府的調查，事件和護老院所供應的午餐機構有關，它們在患者體內驗出腸道出血性大腸桿菌，目前涉事食物機構已暫停營業。

出血性大腸桿菌可損害腎臟或致命 4類食物屬高危

根據食安中心資料，腸道出血性大腸桿菌是「產志賀毒素大腸桿菌」其中一部分的致病性菌株。它除了會令人腹痛和腹瀉外，還可導致腸道黏膜損傷，使人患出血性結腸炎(出血性腹瀉)和溶血尿毒症。溶血尿毒症是受腸道出血性大腸桿菌感染後的嚴重併發症，損害腎臟後可致命。

衛生署資料指，產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播，有4類食物要小心：

生或未經煮熟的免治肉類屬高危（istockphoto）

1.生或未經煮熟的免治肉類



2.受污染的蔬果



3.未經消毒的奶類製品



4.遊憩用水及被污染的飲用水等



衛生署5招提防大腸桿菌

提防大腸桿菌避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。（istockphoto）

要預防產志賀毒素大腸桿菌感染，記得注意個人及食物衞生，衛生署有5招提醒大家：

1.處理食物時，應選擇安全的食物原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度。



2.處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。



3.進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。



4.避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。



5.如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。



資料來源：衛生署/民視新聞/日本放送協會（NHK）/食安中心