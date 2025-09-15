消委會花生醬｜20款檢測2款致癌物超標！SKIPPY M&S JIF 9款滿分

消委會花生醬｜消委會檢測20款花生醬，當中12款花生醬含黃曲霉毒素，其中新竹福源Fuyuan和优味 YOWE更超出歐盟的上限。平日常見的佳之選、Meadows、SKIPPY也在檢測項目中。在20款花生醬裡還有10款驗出塑化劑，如何進食保健康，消委會有3招可參考。



消委會檢測20款花生醬（istockphoto）

消委會12款花生醬含黃曲霉毒素 新竹福源/优味YOWE超標

消委會曾於超市及百貨公司的食品部搜集了20款較常見的花生醬樣本，包括佳之選、Meadows、SKIPPY、M&S Food等，並於第565期中發表檢測報告。當中M&S Food和SKIPPY等9款獲滿分好評。而12款花生醬含黃曲霉毒素，包括Delifornia、Jif、fifty 50等，但全部均沒有超出香港相關法規中訂定的標準。

按圖看哪兩款含黃曲霉毒素超法例標準：

其中來源地為台灣的新竹福源及來源地為印度的优味YOWE，它們的黃曲霉毒素 B1 的檢出量，分別為4.27微克和2.01微克，超出歐盟訂定的上限（2.0微克）。

花生醬保存｜花生易養出惡菌隨時腦水腫！保存花生醬一直都做錯？

按圖看消委會檢測20款花生醬總評分及含黃曲霉毒素的評分：

+ 16

消委會花生醬｜攝入黃曲霉毒素 可致肝硬化、癌症甚至死亡

攝入黃曲霉毒素可致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質。雖然如此，但報告中亦補充，是次報告驗出的黃曲霉毒素含量均符合本港法例要求，在正常食用情況下不會影響健康。大家不必過度擔憂。

消委會花生醬｜營養標籤與實際差異大 已轉交食安中心跟進

消委會報告中指在本港出售的預先包裝食品均需按規定標示相關營養資料，但部分樣本的營養標籤標示值與實際測試結果有頗大差異。其中优味YOWE、Jif、Meadows、The Nutter Company的樣本檢出的飽和脂肪酸含量與標示值的差距由23.9%至94.6%，高於規管容忍限值（≤標示值的120%）。Meadows的代理商對此表示會定期檢視產品標籤，並向消委會遞交第三方實驗室的報告，表示現時市面上供應的產品已採用新標籤，且符合香港法例及要求。

部分花生醬營養標籤差異大（istockphoto）

另外，各有3款樣本包括佳之選、COLES、优味YOWE，它們的鈉與糖含量與標示值的差距均高於20%，糖含量與標示值的差距為26%至74.2%，鈉含量與標示值的差距更由 42.2%至551%。消委會已將相關的樣本資料轉交食安中心跟進。

消委會花生醬｜進食花生醬 消委會3招保健康

食花生醬消委會3招保健康(istockphoto)

1. 留意標籤成分 少鹽少糖花生排較前

查看包裝上的產品描述，並留意當中成分，選擇沒有添加鹽和糖，以及花生成分排在配料表的較前位置的產品，這代表花生成分佔的比例相對較多。另外，應選擇蛋白質及不飽和脂肪酸較多，而飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品。

2. 留意食用期限 存放陰涼處

購買後存放在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。花生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在2至3個月內用完。

【花生醬減肥】專家建議每天這樣吃… 附簡單自製花生醬食譜

3. 油醬分離屬正常 現油膉味即掉

若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應立即丟掉。

資料來源：消委會