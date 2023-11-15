大腸癌｜多吃菜仍便秘？中醫揭1關鍵排便難 屎6顏色2色或腸癌先兆

食菜多都難通便？你有試過明明吃很多菜但也大便困難嗎？近日有中醫就這問題去解釋原因。大便有6種顏色，當中2種色可能是癌症先兆要小心！



食菜多仍難通便？中醫1招輕鬆解決

明明吃很多蔬菜，但仍有難去大便的困擾？近日香港中文大學中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑，在一個健康訪問中透露了原因。教授指其實光是有纖維是不足夠的，他指肺主大腸相表裡，人要有氣才會有力量去排便，只吃大量高纖食物，卻坐著不活動，那就更加難以排便。

食菜多都難通便？（istockphoto）

教授又以和尚高僧為例，他們雖然只吃素，但因為他們同時練氣，有充夠活動如清潔打掃、唸經等，這都對和尚們有幫助，令他們雖然只吃素但也神色飽滿、同時順暢排便。教授指如果想改變這情況，可以試試練氣、多活動，如飯後散步半小時等。

大便6顏色 紅、黑色可能為腸/胃癌先兆

除了關注排便是否順暢外，林冠傑教授認為還需觀察大便的顏色，了解自己的健康狀況。他指屎其實有6種顏色，當中又以紅、黑色最為危險，可能是癌症先兆：

屎6顏色紅、黑色可能為腸/胃癌先兆（健康嗎YT）

棕色：最正常的顏色。



紅色：帶紅，可能為痔瘡、腸道出血，甚至是腸癌先兆。



黑色：有可能為胃、十二指腸等地方出血，亦有機會為胃癌先兆。



白色：如大便中帶有一點點啫喱狀的白色，有機會是病毒感染或痢疾要注意。



綠色：吸收不良，亦有機會是膽發炎、腸胃炎。



黃色：吸收不良，如吃咖喱後黃薑粉等香料不被身體吸收。



屎突然變臭有3原因

屎突然變臭有3原因（istockphoto）

林冠傑教授指，大便會臭是相當正常，亦在所難免，它不可能完全沒氣味，但如果你突然發現有一段時間，大便突然變得特別臭就要注意了。教授指突然變臭有3成因，包括濕熱、吃肉過多以及細菌感染3因素，如果同時還有肚痛、腫瀉，就記得看醫生了。