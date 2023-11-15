聖誕甜品食譜合集｜薑餅人/心太軟/聖誕樹班戟 10款甜品免焗都得!

聖誕節快到了，這種開心的節日少不了要有應節的美味甜品，準備好在這個聖誕大展身手了嗎？ 對於今個聖誕要動手做的甜品又有想法了嗎？來看看我們的聖誕甜品合集吧！



聖誕樹抹茶班戟蛋糕

做法超簡單，不需要焗爐也能做出超級好看的聖誕樹型班戟蛋糕！好看又美味， 絕對是手殘黨福音。

【聖誕甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！

抹茶班戟聖誕樹食譜

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聖誕薑餅人

薑餅人可以說是聖誕的象徵性甜品之一，它當中含有的薑成份可以令大家有個暖洋洋的聖誕，和親朋好友一起動手，一齊做出可口的薑餅人吧！

【薑餅人的秘密】女王密令從此變人形 是性愛象徵？（附食譜）

薑餅人食譜

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士多啤梨麵包布丁

士多啤梨富有維他命A、C同鉀質，在聖誕節這個冬天寒冷的氣溫中，身體的抵抗力就顯得相當重要了。

【士多啤梨麵包布丁食譜】外脆內軟香噴噴 新手入廚簡易甜品

士多啤梨麵包布丁食譜

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朱古力士多啤梨聖誕樹

朱古力士多啤梨聖誕樹製作手法相當簡單，過程只要15分鐘就好，而且不必用焗爐也不用開火，只要用微波爐和所需要食材就可以了。

【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹 15分鐘變出小樹林

朱古力士多啤梨聖誕樹

心太軟

心太軟可以說是西式甜品中的王牌朱古力蛋糕。在聖誕佳節，不妨試試和重要的人一起製作。

【心太軟食譜】朱古力蛋糕香濃流心 千祈咪揀錯假朱古力！

心太軟朱古力蛋糕食譜

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法式焦糖布甸

焦糖布甸也是常見的甜品之一， 布甸上面有焦糖脆片， 恰似在聖誕夜甜蜜又浪漫的氛圍。

【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？

法式焦糖布甸食譜

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德式鬆餅Dutch Baby Pancake

傳統的德式鬆餅需要用鑄鐵煎鍋， 但我們的簡易食譜只用氣炸鍋就可以了。它可以配上你所喜好的水果，趁這個聖誕和親朋好友一起動手試試吧！

【氣炸鍋食譜】德式鬆餅簡單做免攪拌機 香甜鬆軟氣炸烤焗一樣得

德式鬆餅食譜

梳乎厘班戟

說到甜品一定不可少得鬆鬆軟軟的梳乎厘，在聖誕節這個溫馨的節日，一起吃這個香甜香軟的甜品吧！

【梳乎厘班戟食譜】人氣甜品免排隊 簡單手作的幸福感

梳乎厘班戟食譜

藍莓鬆餅

聖誕節製作甜品想要又快又簡單，但同時又想一顯身手？藍莓鬆餅可以滿足你的要求， 製作需時只要30分鐘， 絕對可以輕鬆做甜品！

【藍莓鬆餅食譜】免蛋奶口感同樣鬆軟 30分鐘簡單輕鬆做蛋糕！

藍莓鬆餅食譜

杏仁瓦片

杏仁瓦片可謂是法式甜品中的入門級選手，在聖誕節和伴侶、小朋友一起製作都非常適合， 而且只要找到合適容器保存，就可以很方便地拿去派對、聚餐等和朋友一起分享。

【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！