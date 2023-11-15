聖誕甜品食譜合集｜薑餅人/心太軟/聖誕樹班戟 10款甜品免焗都得!
聖誕節快到了，這種開心的節日少不了要有應節的美味甜品，準備好在這個聖誕大展身手了嗎？ 對於今個聖誕要動手做的甜品又有想法了嗎？來看看我們的聖誕甜品合集吧！
聖誕樹抹茶班戟蛋糕
做法超簡單，不需要焗爐也能做出超級好看的聖誕樹型班戟蛋糕！好看又美味， 絕對是手殘黨福音。
聖誕薑餅人
薑餅人可以說是聖誕的象徵性甜品之一，它當中含有的薑成份可以令大家有個暖洋洋的聖誕，和親朋好友一起動手，一齊做出可口的薑餅人吧！
士多啤梨麵包布丁
士多啤梨富有維他命A、C同鉀質，在聖誕節這個冬天寒冷的氣溫中，身體的抵抗力就顯得相當重要了。
朱古力士多啤梨聖誕樹
朱古力士多啤梨聖誕樹製作手法相當簡單，過程只要15分鐘就好，而且不必用焗爐也不用開火，只要用微波爐和所需要食材就可以了。
【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹 15分鐘變出小樹林
心太軟
心太軟可以說是西式甜品中的王牌朱古力蛋糕。在聖誕佳節，不妨試試和重要的人一起製作。
法式焦糖布甸
焦糖布甸也是常見的甜品之一， 布甸上面有焦糖脆片， 恰似在聖誕夜甜蜜又浪漫的氛圍。
【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？
德式鬆餅Dutch Baby Pancake
傳統的德式鬆餅需要用鑄鐵煎鍋， 但我們的簡易食譜只用氣炸鍋就可以了。它可以配上你所喜好的水果，趁這個聖誕和親朋好友一起動手試試吧！
【氣炸鍋食譜】德式鬆餅簡單做免攪拌機 香甜鬆軟氣炸烤焗一樣得
梳乎厘班戟
說到甜品一定不可少得鬆鬆軟軟的梳乎厘，在聖誕節這個溫馨的節日，一起吃這個香甜香軟的甜品吧！
藍莓鬆餅
聖誕節製作甜品想要又快又簡單，但同時又想一顯身手？藍莓鬆餅可以滿足你的要求， 製作需時只要30分鐘， 絕對可以輕鬆做甜品！
【藍莓鬆餅食譜】免蛋奶口感同樣鬆軟 30分鐘簡單輕鬆做蛋糕！
杏仁瓦片
杏仁瓦片可謂是法式甜品中的入門級選手，在聖誕節和伴侶、小朋友一起製作都非常適合， 而且只要找到合適容器保存，就可以很方便地拿去派對、聚餐等和朋友一起分享。
【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！