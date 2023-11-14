花生芽｜抗衰老助防癌5功效 抗氧化高紅酒百倍！清甜爽脆可榨果汁

花生芽菜你有聽過嗎？它與一般芽菜有什麼分別？發芽後的花生原來比平常吃的原顆花生營養更高，有抗衰老、助防癌等5大功效，近年常出現於大型超市內，備受推崇，但應該怎樣烹調呢？



花生芽又名萬壽果芽 抗衰老助防癌5大功效

你知道花生也能變成芽菜嗎？花生芽菜又名花生芽，更有萬壽果芽、長壽芽、巨無霸豆芽菜之稱。台灣專營有機芽菜的菜農鮮の芽在其官網指，花生芽具有獨特的營養保健價值，其中富含有機硒、白藜蘆醇、粗蛋白質和粗脂肪，其含量皆居各蔬菜之首，並富含維他命、鉀、鈣、鐵、鋅等礦物質及人體所需的各種氨基酸和微量元素。

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花生芽營養豐富，有研究發現，它的白藜蘆醇含量比花生更要高出上百倍，也是紅酒中的白藜蘆醇含量幾十甚至上百倍。白藜蘆醇近年來廣被美容保養品及保健食品所運用，具抗氧化、抗衰老作用，對美白、降血壓、降膽固醇皆有幫助。總括而言，花生芽有以下5大功效：

1.降血脂，有效預防心血管疾病。



2.護膚養顏，滋潤肌膚。



3.有助抗癌、防癌。



4.可抗氧化，有助抗衰老。



5.促進新陳代謝。



花生芽比一般芽菜更爽甜 涼拌、煲湯、果汁都得！

花生芽在香港一田超市也有售$28/盒/300克。（攝：古曦朗）

花生芽的營養價值比一般芽菜最不同的地方，就是它富含白藜蘆醇，令花生芽有上述的功效。而就口感味道而言，花生芽比一般芽菜更粗更長，也更為香甜清脆，同時油脂成分比花生更低，令它可以「一菜多吃」。

花生芽在烹調食用上可以涼拌、炒，也可和排骨、雞肉、海鮮等一同煲湯（網上圖片）

花生芽在烹調食用上可以涼拌、炒，也可和排骨、雞肉、海鮮等一同煲湯，又因為味道極為鮮甜，故可以和蘋果、奇異果、菠蘿或其他水果一同打成果汁，亦有人會用它作為茶飲，這些都是美味又養生的選擇。花生芽在超級市場就已經可以找到，如果想吃的朋友不妨一試。

參考資料：健康2.0/康健/菜農鮮の芽/元氣網/HEHO