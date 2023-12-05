膳食纖維分2種8功效 1種降膽固醇/1種助防癌？點食至啱免嚴重腸炎

膳食纖維不足可致嚴重腸炎！膳食纖維是人體非常重要的營養素，但其實它也分水溶性和非水溶性兩種，有降膽固醇等8功效。想要精準攝取適量的纖維，應該食什麼才對呢？



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膳食纖維可致嚴重腸炎！

台灣中壢宏其婦幼醫院學術副院長暨生殖醫學中心主治醫師王馨世，曾在一篇健康訪談中指，植物富含纖維素，而纖維素在人體內無法被消化，卻可以幫助腸蠕動、保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌的功能，是重要且不可缺少的物質。

大腸內的益菌是維持腸道健康的重中之重（istockphoto）

大腸內的益菌是維持腸道健康的重中之重，而腸道中的益菌大多以膳食纖維為營養來源，在膳食纖維充足的情況下，保護大腸黏膜的益菌會大量生長、聚集，同時抑制啃食腸道黏膜的細菌與引起腸炎的致病菌生長，讓大腸處於健康狀態。但如缺乏膳食纖維，益菌就會相對減少，讓致病菌有機會大量生長，造成腸道發炎生病。

膳食纖維分2種 可降膽固醇、血糖等8功效

膳食纖維可依照纖維是否能溶於水中，分為水溶性纖維與非水溶性纖維兩大類（istockphoto）

膳食纖維可依照纖維是否能溶於水中，分為水溶性纖維與非水溶性纖維兩大類。根據台灣癌症基金會的資料，每人每天膳食纖維建議攝取量為25-35公克。而台灣昌盛堂中醫診所就曾在其社交平台上，分享關於膳食纖維的資訊及其功效。

水溶性纖維：

水溶性纖維可降低壞膽固醇、血脂肪，預防心血管疾病（istockphoto）

1. 降低壞膽固醇、血脂肪，預防心血管疾病。



2. 包覆醣類，降低葡萄糖吸收速度，避免餐後血糖過高。



3. 促進腸道內益生菌生長。



4. 軟化糞便避免便秘。



推薦食物：水果、全穀類、豆類、秋葵、蒟蒻、木耳等。



非水溶性纖維：

非水溶性纖維可幫助排除腸道廢物。（istockphoto）

1. 幫助排除腸道廢物。



2. 吸收水分增加糞便體積。



3. 促進腸胃蠕動。



4. 縮短食物殘渣通過腸道的時間預防便秘。



推薦食物：葉菜類、全榖類、根莖類、豆類等。



在推薦食物中，可見全穀類食物含有的膳食纖維最為豐富，不論是水溶性纖維與非水溶性纖維都在其中，而且它更含維他命與礦物質，可以降低高血壓、糖尿病與心血管疾病的風險，還可以改善腸道的健康。

資料來源：康健/台灣癌症基金會/昌盛堂中醫診所