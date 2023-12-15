青瓜苗營養｜健骨抗衰老6功效 4種營養勝青瓜！1種煮法爽脆易吸收

青瓜苗有4種營養更勝普通青瓜！青瓜苗你有吃過嗎？它和青瓜除了外型大小有別，其營養價值又有沒有不同？如何吃最好，我們邀請了Kennie Siu（蕭婉芹）營養師為我們解惑。



青瓜苗vs普通青瓜 營養價值各有千秋

青瓜苗vs普通青瓜營養價值各有千秋（istockphoto）

青瓜苗又稱為小黃瓜花，其實是青瓜的子房，在花期時或開花後一天收割。這時候的青瓜個子很小，頭上通常帶着一朵黃色小花。Kennie Siu 蕭婉芹營養師指，由於青瓜苗從生長到收割的時間是非常短，以致它從土壤和陽光中所吸收、合成和轉化的營養素，普遍會相對比成熟的青瓜為少。然而，青瓜在成熟的過程，亦需要養分去生長。因此青瓜苗和普通青瓜，它們的營養價值可說是各有千秋。

青瓜苗4營養勝普通青瓜

蕭婉芹營養師逐指，雖說兩者的營養價值相似，但青瓜苗有4個營養素勝過普通青瓜，包括：水分，碳水化合物，鋅和磷。營養師解釋，去年，馬來西亞沙巴大學發表了一份農業學術研究報告，比較半成熟和全成熟青瓜的營養成分、其總酚含量和抗氧化活性。

研究揭示成熟青瓜中蛋白質，脂肪，鎂，鐵質和鈉都顯著較高。相反，水份，碳水化合物，鋅和磷就為半成熟青瓜取勝。兩者的營養素為什麼會有差別？以碳水化合物為例，青瓜於成熟的過程中，會將碳水轉化為果實，而這過程中亦需要用上鋅，這就是兩者營養會有養別的原因了。

青瓜苗健骨助防癌抗衰老6功效

青瓜苗和青瓜一樣，是一個高水份低卡食材，當中富含維他命 K，鉀質和多種抗養化物，它有6大功效：

（istockphoto）

1.鞏固骨骼健康

2.減少水腫

3.幫助減肥

4.減低人體炎症

5.有助預防癌症

6.抗衰老

蕭婉芹營養師指，青瓜苗能預防癌症，肝硬化和抗衰老，主要是由於青瓜苗含有更多的酚類物質。但酚類物質的含量，並不能完全正確反映其抗氧化活性，正如以上沙巴大學硏究發現成熟青瓜雖含相 對較低的多酚，卻表現出更強的抗氧化活性。但總括而言，青瓜苗和青瓜都是相當具營養的食材。

營養師推青瓜苗食譜 爽脆清甜營養更易吸收

食材：

青瓜苗200克

牛脊肉片2両半

蒜適量

油少量

營養師指，青瓜苗口感爽脆，清甜多水，配合牛脊肉質的細緻和嚼勁，是完美的組合。加上青瓜 苗中維他命 K 是脂溶性，利用牛肉的脂肪可使維他命於身體內更好地吸收。

資料來源：Natural Plus 首席營養師蕭婉芹