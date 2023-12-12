食安檢測｜4款粥最高鈉雞粥第2 皮蛋瘦肉粥都中！哪3款最低鈉？

粥是冬天的熱門美食之一，更常令人有種健康清淡之感。但近日食安公布，調查結果有4款粥鈉含量相當高，想健康吃粥要注意什麼呢？



食安報告：4款粥最高鈉 皮蛋瘦肉粥都中

食物環境衞生署食物安全中心在12月8日公佈了中式粥品的鈉含量研究調查結果，雖然沒有樣本達「高鈉」水平（即每100克含多於600毫克鈉），但由於粥的分量通常頗大，食用某幾款粥品的鈉攝取量可能已接近世界衞生組織（世衞）建議的每日攝取量上限。

食安從中式食肆、快餐店和粥品店收集了合共174個較常食用非預先包裝中式粥品樣本，分析結果顯示，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克270毫克，介乎每100克33毫克至460毫克之間，有4款粥鈉量最高：

最高鈉粥品1：豬膶粥

每100克含330毫克鈉

豬膶粥每100克含330毫克鈉（資料圖片）

最高鈉粥品2：雞粥

每100克含300毫克鈉

雞粥每100克含300毫克鈉（網上圖片）

最高鈉粥品3：及第粥

每100克含290毫克鈉

最高鈉粥品4：皮蛋瘦肉粥

每100克含290毫克鈉

皮蛋瘦肉粥每100克含290毫克鈉（資料來源）

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鈉含量最低3款粥 白粥是否高鈉視乎1情況

食安指，鈉含量最低3款粥包括鈉含量為每100克180毫克的粟米粥、平均鈉含量為每100克220毫克南瓜粥，還有白粥。此外，也並非所有白粥都屬低鈉，普通的白粥底的鈉含量遠低於有味白粥，同時不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，大家記得小心選擇了。

食安中心吃粥4大建議

1.留意中式粥品的鈉含量和小心選擇。



2.點選以白粥底而非以有味粥底烹煮的粥品。



3.留意食用粥品的分量，如分量大，可考慮與他人分享。



4.保持均衡和多元化的飲食。



資料來源：食安中心