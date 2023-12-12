留學生1啖「假人參」昏迷17小時！2招分真偽 3食物最混淆小心中毒

留學生誤當毒物作人參昏迷17小時！近日有在韓的中國留學生在挖野菜時，挖出毒物「商陸」，誤以為人參，進食後昏迷了17小時。商陸中毒事件在香港其實也曾發生過，不只人參，有3種食物也容易與毒物混淆，同樣要小心。



留學生誤當毒物作人參咬昏迷17小時（istockphoto）

中國留學生挖到「商陸」當「人參」咬一口昏迷17小時

根據內地媒體《紅星新聞》報導，一名化名為小藝的在韓中國留學生，在挖野菜時挖出毒物商陸並大膽咬了一口。小藝表示事發在11月29日，他在校園拍照時，因發現地表有疑似生長著「人參」，好奇心驅使下將其挖出來咬了一口，並指味道有點澀，還拍照上傳分享到網路上。

他表示，吃完「人參」後便出現嚴重睏意，回到宿舍後倒在床上，一睡就是17個小時，直到隔了整整一天才被叫醒，除了有點睡不醒外，身體感覺沒太大問題。有網友在仔細觀察後指，所謂的「人參」其實是「商陸」，是毒性相當高的植物。

假人參實為毒物商陸 可致心肌麻痹甚至死亡

根據小藝提供所食的植物切面、根莖照片，成都中醫藥大學附屬醫院藥劑科主管中藥師張婧判定是「商陸」無疑，並稱大量服用商陸可出現中毒反應，表現為噁心嘔吐、腹痛腹瀉、心動過速，繼則言語不清、躁動、抽搐、昏迷、心肌抑制，引起心搏受阻、血壓下降、瞳孔散大，出現心肌麻痹而死亡。

張婧指出，這個學生看似睡了一覺，實際是昏迷，中毒反應之一，其實很危險的。所幸學生的食用量不大，毒性通過人體自身進行代謝了。也因如此，留學生隨著身體機能逐步恢復，本人也才能清醒恢復意識。而根據人民日報資料，商陸和人參可從以下兩點分別：

人參、商陸2招分辨

1.橫切面

人參橫切面類似菊花心紋﹔商陸橫切面是呈點狀的同心環紋，俗稱羅盤紋。

2.入口味道

人參入口香氣獨特；商陸無香味且嚼的時間長舌頭會發麻。

商陸中毒事件香港也曾出現 3食物同屬高危

商陸全株有毒，根及果實毒性較大（香港醫管局）

根據香港醫管局的資料，商陸全株有毒，根及果實毒性較大。美洲商陸在亞洲又稱為「偽人參」，因混淆或偽冒作人參而誤服引致中毒亦偶有發生。2014年，香港就有一名40歲女子把自行種植的「鮮人參」根部泡茶飲用，兩小時後出現多次嘔吐，經治療後康復出院，涉事的「鮮人參」就是商陸。而除了商陸和人參外，還有3種食物易與毒物混淆要小心：

1.海芋vs芋頭

海芋和芋頭外形相似，因誤食海芋而發生的中毒事件偶有發生。在本年的8月18日公布，一名69歲女子於8月17日大埔區，進食由朋友送贈、從內地帶回來的野生芋頭後，隨即出現口部麻痺、口腔灼熱及呼吸困難，甚至呼吸衰竭。

2.斷腸草vs五指毛桃

香港及內地曾多次發生中毒事件。在2007年，一名女子在大嶼山誤認斷腸草為另一無毒草藥「玉葉金花」，採摘進食後嚴重中毒，需要插喉治療；同年，一名男子誤認斷腸草為「百勞舌」而中毒；2008年，一家人飲用「五指毛桃」湯後中毒，後證實湯料被斷腸草根污染，其實並非五指毛桃。

3.藍環章魚vs普通章魚

本年一月，廣東有網友在火鍋店吃飯時發現疑似罕見劇毒生物藍環章魚，隨後拍照在微博向內地著名官方科普雜誌《博物雜誌》詢問，經《博物雜誌》確認為藍環章魚，且毒素受熱不分解。但由於事主最後只要求店舖把章魚撒走，並沒有報案或採取其他措施，最終事件不了了之，亦沒有相關政府部門確認事件。