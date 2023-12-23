減肥｜豆漿一半都是油？飲用1最佳時間錯飲或致肥 附12種燒脂食物

豆漿是許多人減肥首選！對此，就有醫生提醒，豆漿其實有一半是油脂，容易一不小心就攝取過多熱量，因此喝豆漿也要選對時機，若以碳循環飲食為例，豆漿就適合在「低碳水日」飲用。



台灣減重醫生蕭捷健在Facebook發文表示，由於豆漿有很多蛋白質，有些人進行高蛋白飲食時，可能會狂喝超商的豆漿或含糖高蛋白飲，結果發現體重一直沒有下降，主要原因就是忽略了同時攝入的碳水和脂肪量。

蕭捷健拿超商某牌的濃豆漿舉例，濃豆漿每一份有20克蛋白質，同時擁有10.9克脂肪，裏有一半是油脂，換算成熱量會超過100大卡，若再加上裏面的碳水化合物熱量35大卡，等於光喝這瓶豆漿，每一份就會多攝取至少135大卡熱量。

相關文章：補鈣飲食｜喝豆漿能取代牛奶補鈣？黃豆、豆漿兩者含鈣量差別大

+ 2

蕭捷健表示，減重雖然要攝取足夠的蛋白質，但他建議，減糖、減油還是比增加蛋白質更重要，若有執行碳循環飲食，運動日或高碳水日可以喝含糖高蛋白飲，裏面的糖可以幫助運動效能、幫助增肌。

最後，蕭捷健建議，低碳日則可以選擇喝豆漿，裏面的含糖量低，比較不會刺激胰島素來影響脂肪燃燒，「我們在進行低碳水時，本來就可以多攝取一些好油脂，畢竟油脂也能維持皮膚健康和排便順暢」。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率

+ 22

銀髮飲食｜清淡不代表健康！鹽分不足可致妄想生幻覺4招食得健康

+ 7

延伸閱讀：

喝完豆漿就脹氣？醫曝「4主因」 「1物質」恐害食物中毒

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】