減肥｜豆漿一半都是油？飲用1最佳時間錯飲或致肥 附12種燒脂食物
撰文：中天新聞網
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豆漿是許多人減肥首選！對此，就有醫生提醒，豆漿其實有一半是油脂，容易一不小心就攝取過多熱量，因此喝豆漿也要選對時機，若以碳循環飲食為例，豆漿就適合在「低碳水日」飲用。
台灣減重醫生蕭捷健在Facebook發文表示，由於豆漿有很多蛋白質，有些人進行高蛋白飲食時，可能會狂喝超商的豆漿或含糖高蛋白飲，結果發現體重一直沒有下降，主要原因就是忽略了同時攝入的碳水和脂肪量。
蕭捷健拿超商某牌的濃豆漿舉例，濃豆漿每一份有20克蛋白質，同時擁有10.9克脂肪，裏有一半是油脂，換算成熱量會超過100大卡，若再加上裏面的碳水化合物熱量35大卡，等於光喝這瓶豆漿，每一份就會多攝取至少135大卡熱量。
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蕭捷健表示，減重雖然要攝取足夠的蛋白質，但他建議，減糖、減油還是比增加蛋白質更重要，若有執行碳循環飲食，運動日或高碳水日可以喝含糖高蛋白飲，裏面的糖可以幫助運動效能、幫助增肌。
最後，蕭捷健建議，低碳日則可以選擇喝豆漿，裏面的含糖量低，比較不會刺激胰島素來影響脂肪燃燒，「我們在進行低碳水時，本來就可以多攝取一些好油脂，畢竟油脂也能維持皮膚健康和排便順暢」。
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