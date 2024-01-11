吃水餃加白醋或黑醋？湯餃/煎餃各不同？網友熱推黑醋加1物超美味

食物的味道百百種，有些吃原味就可以，因為原本的味道適中，就無須用調味料提升口感；有些必須外加調味料，來提升食物的口味。一般人吃水餃時都會添加調味料，但對添加哪種醬料才是正確、適合就因人而異。



有一位網友在PTT貼文發問，吃水餃要「加白醋還是黑醋？」貼文內容引起兩派不同意見討論，更有人稱讚原PO「你專業喔！知道水餃要沾這種醬料」。

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網民熱議最佳配搭 黑醋配紅糖、白醋加沙茶

原PO文中表示，自己跑到基隆去吃水餃，水餃端上桌後，店家準備有黑醋跟白醋可以選。原PO先在沾醬小碟中倒入醬油和辣椒後，卻猶豫起來，不知是要加黑醋還是白醋，才屬老饕吃法。於是想聽聽其他人的意見，跟醬油和辣椒搭配，「是要加黑醋比較專業？還是白醋比較厲害呢？」

不同意見的兩派網友，各有堅持，支持白醋的網友說，「白醋啊」、「醬油、白醋、香油」、「白醋+沙茶」、「醬油+豆瓣醬+白醋+香油+白胡椒粉」，覺得加黑醋較優的人說「黑醋的好搭檔是紅糖，給你參考」，有人則提議「都加啊！白醋酸度，黑醋香味，再加點醬油鹹鮮」。也有網友「喜歡都不加」，或是添加自己喜歡的口味，「加辣椒醬油」、「不是蒜頭醬油嗎？」、「辣椒油」、「番茄醬」、「加點香油」、「我都調白醋5醬油3香油2的比例」、「紅酒醋或油醋醬」、「我都加蜂蜜」、「推薦醬汁一定要再加一些白胡椒」。

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也有些專業網友分析兩種醋適合的搭配食物，「黑醋是加麵的吧」，「水餃白醋，煎餃黑醋」、「蝦仁水餃用白醋，豬肉用黑醋」、「黑醋是用羹湯的」、「我自己是水餃白醋，酸辣湯才加黑醋」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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