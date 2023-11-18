煎餃子貼士｜餃子別只用滾水煮！網友分享冰花餃子做法 必備1材料

現在無論在水餃店、超市賣場等，都能買到冷凍包裝的餃子，對懶人來說可謂一大福音，但也有不少人喜歡自己親手製作。



近日就有網友分享煎餃的做法，簡單就能端出美味又賣相佳的菜餚。

內行網友教零失敗煎餃做法（按圖看清👇👇👇）

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水餃別急著下滾水煮！內行教1零失敗做法

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，她想自己包水餃，但是在賣場買不到細絞肉，於是使用了粗絞肉，除了水餃之外，還煎出美味的煎餃和鍋貼，並熱心提供煎出漂亮冰花皮的方法。

首先需要準備麵粉1大匙與水一碗來調麵粉水，且必須調稀一些，接著在鍋子刷一點點油，鍋熱後擺入水餃、淋上麵粉水，一定要讓每個水餃上方都有淋到。

之後轉中火、蓋鍋蓋等3分鐘，直到麵粉水收乾後，轉小火、開鍋蓋再煎2分鐘，最後盤子蓋上倒扣就完成了。

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貼文一出，引來其他人留言回應，稱讚網友包的餃子看起來非常好吃，也煎得很漂亮，直說「水餃包的好美」、「侯賽蕾（好厲害）」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水餃別只會用滾水煮！內行教1零失敗做法，保證不黏鍋破皮，金黃酥脆口感絕佳】