減肥大忌｜研究：廚房愈亂愈易肥多攝2倍熱量！防吃零食失控5貼士

減肥大忌｜想要減肥，正常想法都是從飲食入手，但有研究告訴我們，第一步原來是整理好廚房。如果廚房亂糟糟，竟然會令人攝取多2倍的零食熱量！



廚房愈亂，零食食得愈多。（Photo-AC）

減肥大忌｜美國研究：廚房凌亂vs廚房整潔 影響進食習慣

美國康乃爾大學食品實驗室（Cornell Food and Brand Lab）早前邀請了98位女性進行研究，先把她們分成2組，一組曾對生活有失控的感覺，另一組則較能管理好自己的生活和情緒。而研究人員把成員分別安排在2個廚房之中，一間廚房整齊光亮，另一間廚房則堆滿了用過的鍋具廚具、流理枱上有食物殘渣和報紙雜物，更有電話不時響起。

而2間廚房都擺放了3種零食：甜餅乾、鹹餅乾和甘筍條。



減肥大忌｜凌亂環境中攝取熱量高２倍

結果發現，生活曾感到失控的組別，在混亂廚房之中僅待了10分鐘，已經在吃零食，而且選擇的都是較高熱量的零食，熱量的攝取量比待在整齊廚房時高出2倍。研究人員對結果分析說，當不善掌控生活的人留在凌亂的環境之中，便容易飲食失控。雖然是次研究只邀請了女性，但理論同樣適用於男性身上。

不善掌控生活的人留在凌亂的環境之中，便容易飲食失控。（Photo-AC）

減肥大忌｜零食要吃得「聰明」

餐與餐之間想食零食解饞，乃人之常情。不過，食零食最忌是「想食就食」，零食高熱量又沒有飽足感，很易就進食過量，攝取過多熱量，結果長肉增磅又營養不均。

零食只要「聰明」進食，不但能滿足口腹之慾，也能保持體態。

1. 定時吃正餐

切勿以零食當正餐，也不要正餐吃不飽。因為身體沒從正餐中攝取足夠的碳水化合物和熱量，就會令人在餐與餐之間更想吃零食。如果是易餓體質，不妨調整為少食多餐，維持飽足感，也能避免因太餓而在下一餐時吃太快，以致吃得太多。

2. 買零食時以小包為主

避免購入增量裝、家庭裝的零食，盡量購買一人份量、小包裝為主，控制每次食的分量。而且，不要選擇在煲劇、看手機時吃零食，很易一包接一包，失去節制。

3. 改食健康零食

捨棄薯片、朱古力、餅乾蛋糕等高熱量的零食，換成水果、果乾和果仁等，滿足想吃甜食，但不對身體產生太大負荷。

選擇健康零食，可解饞又低負荷。（Photo-AC）

4. 攝取足夠水分

充足的水分能促進新陳代謝，也能分辨飢餓感是否真實。建議當嘴饞時，可以先飲一杯水，再等15分鐘，可能口痕感覺就不翼而飛。同樣地，也可以嘗試站立、散步、伸個懶腰，分散注意力，減少因無聊而想吃東西的感覺。

5. 偶爾放肆也無妨

進食始終是人生一大樂趣，如果因為戒掉零食，而令生活失去趣味也不值得。偶爾也可放任自己去吃塊蛋糕、喝杯汽水，獲取點幸福感。能夠理智飲食，也是自制力的表現之一。