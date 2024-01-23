深圳辦年貨｜5大市場推介！海味/糖果批發價 蝦米¥85斤/禮盒¥10起

深圳辦年貨｜1月尾，節慶的味道愈來愈濃。大家年貨準備得如何？隨山姆和Costco在深圳開幕，辦年貨的選擇變得更多。不過，除了這些近年廣受歡迎的大型貨倉式超市外，深圳還有更多的選擇，如南貿市場、海吉星農批市場等，今次為大家推介5個最具人氣的辦年貨地方。



深圳辦年貨【1】海吉星農批市場 深圳最大型批發市場蝦米¥85斤

海吉星農批市場屬於農產品的批發市場，佔地30萬平方米，是深圳市唯一的農產品一級綜合批發市場，主要產品有乾貨、茶葉、水果等，是辦年貨的必去勝地，基本上所有年貨也能在這裡找到。市場劃分好幾區，乾貨的一區、水果的一區，可慢慢行慢慢揀。這裡亦不乏一些賀年送禮佳品：極品乾貝、海參等，推介海鮮乾貨，如蝦米只售85元人民幣1斤，香港最平也要約港幣130至200元。全盒必備的瓜子，10元人民幣已有1斤；開心果43元人民幣1斤，亦非常划算。

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海吉星農批市場

位置：龍崗區海吉星農批市場

交通：公車海吉星站下車

營業時間：9:00-19:00



深圳辦年貨【2】南貿市場 年貨一條街瓜子糖果齊全 乾果¥15斤起

南貿市場可以說是深圳年貨一條街，基本上所有年貨的用品應有盡有。在這裡除了一些常見的香港牌子餅乾外，如瑞士糖，在香港小包裝的也要上20元以上，這裡有鐵盒裝（413克），價錢只需¥30。另外也有內地著名零食品牌三隻松鼠的堅果禮盒。如果想買乾貨，也推介「興和商行」這家乾貨店，各種乾果、蜜餞、瓜子，可散裝和混著買，任揀任配搭。乾果各款約¥15至¥30一斤，這個價錢香港半斤也買不到。

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南貿市場

位置：南山區南貿街華為體驗店東側

交通：地鐵1號線桃園站B口步行

營業時間：9:30-17:00



深圳辦年貨【3】紫荊城食品交易中心 網紅及日韓進口零食禮盒¥10

別以為華強北只有電子產品，位於華強北的紫荊城食品交易中心是近年購買年貨的好去處。還在煩惱全盒該放什麼糖果，或是送禮送什麼給親友？可以到這裡走一趟，這裡足足兩層，說不定會讓你患上選擇困難症。此外，你也可以在這裡買到不少內地網紅，如：大白兔奶糖、百草味及日韓進口的零食禮盒如：白之戀人、味祖，價值只需¥10左右。而大部份的糖果也可以散裝購買，¥100便能帶走一大袋！

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紫荊城食品交易中心

位置：位置：福田區振興路25號

交通：地鐵2號線華強北站B出口

營業時間：10:00-22:00



深圳辦年貨【4】天虹商場 丹東士多啤梨禮盒¥79.9 登記會員減¥50

經常來往深圳的朋友相信對天虹百貨不陌生，在深圳亦有22間分店，這次介紹的分店鄰近福田口岸，比較方便前往。除了自家品牌推出的食物外，還有各款價廉物美的年貨食品，如：餅乾、乾果、乾貨、水果等，其中丹東紅顏草莓禮盒¥79.9，包裝大方得體，送禮也不會失禮。怕水果保質期太短的，可以選擇沃隆三好堅果禮盒，1盒有6罐不同的堅果，如：開心果、果仁及核桃等，¥99就買到。而持有香港居民持回鄉證／身分證的港人成為會員後，還有買滿600減50的優惠。

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天虹百貨

位置：廣東省深圳市福田區福保街道石廈社區福民路127號

交通：地鐵3/7號線「石廈」站F出口

營業時間：09:30-22:30



深圳辦年貨【5】筍崗文具玩具禮品批發市場 揮春掛飾利是封¥10/3包

筍崗文具玩具禮品批發市場樓高4層，一、二樓是年貨區；三、四樓則是賣玩具、家居用品的地方。一整條街有琳瑯滿目的揮春、新春掛飾、利是封，走進去很能感受滿滿的春節氣氛，非常適合與家人在假日時閒逛。不過要注意，貨品大多沒有標示價格，要向老闆查詢。大家可以貨比三家再決定買不買，通常愈後的店舖愈平。由於都是批發的商品，東西大部分都很便宜，如利是封才¥10有3包；除了上述介紹買乾貨或賀年食物的四個市場外，也可以到這裡搜羅賀年裝飾，不少人還愛在這裡打卡，喜慶感滿滿。

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筍崗文具玩具禮品批發市場

位置：羅湖區寶安北路1003號

交通：地鐵9號線園嶺站D出口

營業時間：8:00-19:00

