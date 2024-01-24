雀巢鷹嘜煉奶一開啡色已變壞？有冇變質睇4點！煉奶開罐後點保存?

煉奶一開驚見變咖啡？有網民近日於Facebook群組《土瓜灣之友》發表一則貼文，指買了兩罐雀巢煉奶回家後，打開其中一罐時發現變了啡色，立刻不敢飲。到底煉奶變啡有沒有變壞？要怎樣儲存煉奶才安全？



煉奶變啡色有冇變壞？

煉奶變啡，有網民於貼文下留言，指其實煉奶變啡並沒有變壞，是屬於製作過程中吸入熱氣產生梅納反應，所以仍可安心食用，也有人解釋煉奶會因加熱而「焦糖化」，導致出現變色現象，亦是一般甜品店常見為甜品上色的方法，也有人聲稱變成啡色的煉奶味道更濃。眾說紛紜，到底誰對誰錯？

事主購買兩罐雀巢鷹嘜煉奶回家後，發現其中一罐變啡色。（資料圖片：土瓜灣之友@Facebook群組）

煉奶成分是什麼？變啡和梅納反應有關？

群組內有網民指出，煉奶變啡可能與煉奶產生梅納反應有關。煉奶，其實是混入砂糖或糖漿，然後經真空滅菌、加糖、濃縮、冷卻等工序後製成的濃縮牛奶，其水分大約只有鮮牛奶的四分之一。根據售賣烘焙用品的台灣嘉崧企業有限公司Facebook專頁解釋，由於煉奶中含有大量經過濃縮的蛋白質及糖，所以當溫度到達水的沸點時就會發生「焦糖化」的作用，也就是梅納反應。而一般甜品店也會利用這個現象來縮短有煉奶作材料的甜品上色時間；及讓甜品增添一份焦糖的味道。因此，網民的說法不無關係，煉奶變啡有可能與梅納反應有關。

雀巢官方這樣說......

針對煉奶變啡的現象，雀巢公司官方網頁的資料顯示，雀巢煉奶顏色會變啡黃，完全屬正常現象，顏色的產生是由於產品在室溫儲存時吸熱有關。

煉奶開罐後別直接放雪櫃？

很多人以為，食物存放在原裝的罐頭內儲存就安全。然而事實並非如此，當罐頭開封後，食物接觸到空氣便會很容易受空氣中的細菌污染。根據雀巢公司官方網頁的建議，煉奶開罐後，需要轉至玻璃樽或膠樽密封，並儲放於雪櫃內冷藏，5天內用完。

資料圖片

煉奶變質點判斷？

1. 外觀：煉奶的外觀應黏稠度均勻，不帶結晶、泡沫及脂肪上浮，如煉奶有結塊及脂肪上浮，則是變壞的現象。

2. 食用日期：購買時，應查看煉奶的食用日期，以確保在保質期內安全食用。

3. 味道：煉奶的味道香甜，並帶牛奶香味，變質的煉奶會傳出酸味或油污味，不宜食用。

4. 包裝：煉奶的包裝有沒有完整，鐵罐有沒有嚴密封口或出現鏽蝕。