食物安全｜全身現鞭打狀紅斑與生食香菇有關？專家教你避免方法

香菇皮膚炎（Shiitake dermatitis）是一種罕見的皮膚現象，可能發生在食用生或未煮熟的香菇後，香菇皮膚炎的特徵是發癢、紅斑、線狀的小丘疹，類似鞭打的痕跡，因此也稱為鞭打狀皮膚炎。



紐西蘭基督城醫院皮膚科醫師Emma Trowbridge指出，香菇皮膚炎的發生與香菇中的一種多醣體——靈芝多醣有關，它可以刺激白介素的分泌，導致血管擴張、出血和皮疹。

這種多醣體在高溫下會被分解，因此完全煮熟的香菇不會引起皮膚炎，特別是在食用有香菇的日式料理、沙律或燒肉，務必要將香菇完全煮熟，避免引發香菇皮膚炎發生。

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誰會得香菇皮膚炎

根據臨床研究亞洲洲香菇食用率最高，因此香菇皮膚炎患病率最高，大約2%的人因生吃蘑菇或只吃輕度煮蘑菇的人而罹患香菇皮膚炎，在所有年齡段的人中的男性多於女性。

另外隨著香菇使用量增加，也有更多的香菇皮炎病例被診斷出來。例如，美國、英國、澳洲等，都有人因食用含有生香菇的沙律或未完全煮熟的香菇日式料理，出現了嚴重的香菇皮膚炎。

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香菇皮膚炎的徵兆

香菇皮膚炎通常在食用香菇後24小時內出現，最早可在幾小時內，最晚可在5天內出現。大多數患者在幾週內自然康復，不需要治療。

但有些患者可能伴有其他症狀，如局部水腫、倦怠、發燒、嘴唇刺痛、吞嚥困難、腹瀉、手足刺痛等，身上會在軀幹處出現瘙癢的紅斑丘疹和瘀點呈線性條紋排列、甚至有局部腫脹等現象。

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香菇鞭毛皮炎的治療

香菇皮膚炎的治療主要是避免再次食用生或未煮熟的香菇，可以使用抗組胺劑或類固醇等抗發炎藥物來減輕發癢和紅斑。

至於要如何診斷香菇皮膚炎的診斷，主要依靠食用紀錄和臨床表現來評估，也可以通過抽血檢查來確診，確認是否有其他類似皮膚炎，如使用博來黴素、成人史迪爾氏症候群、真菌感染等，需要格外注意。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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