食物安全｜紙巾墊食物有致癌風險？醫生揭1類紙巾高危 忌包油膩物

許多人常使用紙巾墊食物，重症醫師指出，有些紙巾有螢光增白劑，會滲到食物中，可能會污染食物，讓皮膚過敏、哮喘，嚴重還可能致癌。



台灣重症醫師黃軒在Facebook發文分享，「紙巾的螢光增白劑，是一種用於提升紙巾亮度的化學物質。它被添加到紙巾中，以使其更加明亮和具有吸引力。螢光增白劑的作用，是吸收紫外光，然後釋放出可見光，這使得紙巾看起來更白，更耀眼。」

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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黃軒表示，紙巾在日常生活中廣泛被使用，但常用紙巾墊食物很危險，「因為紙巾並不是用來直接接觸食物的材料，它除了可能含有有害物質或細菌，化學物質或螢光增白劑可能會被污染到食物上。因此，紙巾，並不具有食品安全或衛生認證，而使用紙巾來包裹食物是一種冒險的行為。」

黃軒解釋，「如果使用含有螢光增白劑的紙巾包裹食物，螢光增白劑可能會滲透進食物中。對部分人可能會造成敏感反應，如果螢光增白劑殘留在你的手上，可能會透過觸摸食物而傳入食物中。這樣長期下來可能對健康有害。」

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黃軒說，螢光增白劑除了有致敏性，也會有致癌性，不過目前還沒有完全定論，「為了保護自己的健康和食物的品質，我們應該避免使用衛生紙來包裹或墊食物，尤其是又油又熱的熟食。取而代之，我們可以選擇一些專為食品包裝而設計的材料，並遵循衛生規範和建議來確保食物的接觸是安全和衛生。而紙巾螢光增白劑，可能會影響食物的安全，我們應該選擇無螢光增白劑的產品，才能來保護我們的食物。」

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