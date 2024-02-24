減肥｜食飯別先吃澱粉！營養師3招愈食愈瘦 每啖最少咀嚼20次
撰文：中天新聞網
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人每天都要吃飯，但是吃飯有些習慣跟小技巧，能讓大家越吃越健康，甚至越吃越瘦。
來自台灣的營養師李婉萍在Facebook「李婉萍營養師」分享，吃飯有些習慣跟小技巧，可以讓你越吃越健康甚至越吃越瘦。
要吃得健康，不僅要從食材入口，連飲食習慣都要注意！（按圖了解）
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1. 咀嚼次數要對/至少嚼20下
食物在口中就是啟動消化系統的第一步了，食物必須咀嚼足夠的時間，才會刺激整個唾液系統發揮最佳功能，產生澱粉酶。同時也能降低對腸胃消化的負擔，也能啟動大腦飽食中樞，分泌瘦體素抑制食慾，避免攝入過多熱量預防肥胖。
2. 吃飯順序要對：先吃菜、再吃肉、最後吃澱粉
吃飯的順序大大的影響血糖的曲線起伏，建議先吃蔬菜，因為蔬菜含有纖維，可以減緩隨後醣類吸收的速度，也可以讓血糖曲線平穩。而蛋白質食物消化速度慢，留在胃的時間較久，就能有飽足感，避免攝取太多的澱粉，但是老人或有特殊情況的案例來說又會有不一樣的進食順序。
3. 吃飯專心
專心吃飯才能真正緩慢下來吃飯速度，並且有意識的感受着每一口食物的味道，這可以幫助大腦接受訊號，產生「飽足感」，以避免過量的進食。美國研究顯示，當我們的大腦不記得吃過的細節會讓我們一直感到飢餓。
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