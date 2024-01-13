椰菜好處｜胃痛女長期吃藥傷腎！醫生2招教食椰菜即改善更防6癌症

台灣腎臟科醫師江守山指出，「超級蔬菜」椰菜（高麗菜）效用多，有一名腎臟不好的女子接受調理方案，定期食用椰菜，3個月後已經明顯改善腎功能與胃痛。



江守山於節目《健康好生活》表示，椰菜的用途超乎想像，有一名30多歲的女子因為腎功能不全前來看診，結果發現可能是因為年輕時長期服用胃藥所致，停藥後腎功能明顯進步。後來患者接受調理方案，嘗試空腹吃蜂蜜，同時搭配兩天至少一次的椰菜料理，經過3個月胃痛不再復發，追蹤至今腎臟功能也幾乎恢復了。

江守山指出，椰菜對於器官的照護調理其實不下於藥物，在研究上的確對胃有很好的保護效果，有報告顯示椰菜能夠保護心血管、預防骨鬆症、改善腸胃道問題、幫助消化，甚至調節血糖、抑制癌症、抗老化，還有減重的效果。他進一步說明，椰菜富含多種營養素，包括蘿蔔硫素、吲哚、木樨草素、葉黃素、芹菜素、維他命Ａ、維他命Ｃ、維他命Ｋ、維他命Ｕ，可以預防食道癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、前列腺癌。

江守山提及，其他十字花科蔬菜，像是蘿蔔、白菜、椰菜花都很便宜，也富含許多營養素，他建議癌症患者每天至少食用半碗十字花科蔬菜，以預防癌症復發。

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