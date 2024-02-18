便秘解決｜5天沒排便日飲8杯水都冇用！網民熱議2類食物或吃太少
因為生活壓力大或缺乏正確飲食習慣，許多人都有便秘的困擾。日前一名網民發文表示，她平時就有便秘的問題，即使自己常常喝足2000cc的水，仍無法獲得改善，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，於是想知道同樣有便秘困擾的人都如何解決？對此，有網民認為，事主可能是「這兩樣」營養攝取不足。
事主日前在PTT上發文表示，她一直以來都有便秘的困擾，尤其壓力大時更嚴重，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，去看醫生時，醫生常叮囑事主要多吃蔬菜及喝水，不過就算常常喝超過2000cc的水（編按：相等於８杯250毫升水），仍未獲改善，因此疑惑是不是自己體質問題。
事主表示，自己偶爾會服用醫生開的軟便劑，然而這並非解決辦法，所以她也嘗試過市面上的排便產品，但吃過後反而讓肚子很痛，於是事主好奇發問，想知道同樣有便秘困擾的其他人，是透過甚麼方法解決？
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對此，許多網民分享自己的解決方法：
・「先找出你的規律，然後在那個時間蹲馬桶」
・「牛奶、木瓜牛奶、乳酪、養樂多，試試哪個對自己有效」
・「晚上9點後不吃東西，讓腸胃有時間消化，睡前做一下腰部伸展」
・「早上6點起床先喝大杯溫熱開水、轉轉腰，然後滑手機等便意囉」
・「運動，慢跑那幾年便便很順」
・「我最近是香蕉，要吃熟的，早餐再配咖啡超級無敵有用」
還有網民讀過事主的文章內容後，認為她應是缺乏纖維質及油脂的攝取：
・「應該是油脂攝取不夠，試試看吃滷肉飯或豬油拌飯之類」
・「水喝夠還是便秘，表示你的油脂、膳食纖維不夠」
・「你只說你喝水，那你有吃足夠的油脂跟纖維質嗎？」
・「吃太清淡、油不夠，也會便秘」
・「多吃葉菜類超有用，我以前痛到要掛急診，多吃菜、多喝溫水和健康油脂，再不行就加上散步，現在排便很順暢」
・「直覺都會覺得是水，但油才能潤腸」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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