長壽飲食｜人人都有長壽基因？6招激活基因抗4頑疾2片包延壽15年?

長壽飲食｜長壽和基因有關？近年科學界不少有關「長壽科學」的研究，名為Sirtuins的長壽基因被發現。原來每個人身上都有這些基因，卻不一定能讓我們都延年益壽。它們必須被激活，才能讓人健康地老去。特定的食物，正是有效的動能。



（Gustavo Fring@pexels）

長壽飲食｜人人都有長壽基因？

被稱為長壽基因Sirtuins，其實是一組蛋白質，科學家發現它有七個成員，編號為SIRT1至SIRT7，它們參與調節細胞老化、修復和代謝等過程，從而預防疾病、對抗老化，影響健康和壽命。Sirtuins的功能下降，是人類老化的關鍵。

被認為是世紀大發現的Sirtuins基因是防止多種老人病的關鍵。（Thomas de LUZE@Unsplash）

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長壽飲食｜長壽基因Sirtuins 助抗4大頑疾

１老人癡呆：β澱粉樣蛋白是老人癡呆等神經退化性疾病中，在大腦內形成斑塊的主要成分。SIRT1能抑制β澱粉樣蛋白堆積，促進神經修復。



２心血管疾病：SIRT1及SIRT3有助改善血管功能、抗氧化



３第二型糖尿病：SIRT1及SIRT3能穩定血糖、提升胰島素敏感性及抗發炎。



４癌症：SIRT1及SIRT6有助抑制腫瘤。



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長壽飲食｜喚醒休眠中的Sirtuins基因 才能發揮效力

日本代謝功能研究所所長、東京工科大学名譽教授今井伸二郎指出，長壽基因的價值，在於延長健康壽命，讓身體能維持更長時間的年輕狀態。雖然每個人體內都存在著長壽基因，但卻必須靠我們不時把它們從休眠狀態中喚醒，才能發揮作用。「適當的飲食是激活Sirtuins基因的重要一環。」

除了運動，適當的飲食亦被認為是激活Sirtuins基因的方法。（Luisa Brimble@Unsplash）

激活Sirtuins基因的飲食法則：

1.不戒碳水化合物

今井指，限制碳水化合物攝入可以減卡路里，本可激活sirtuins基因，不過這也會令膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑的攝入大減。特別是膳食纖維除了有助控制血糖，也助維持消化系統健康。限制碳水化合物會導致脂質過量，削弱免疫系統，抵銷sirtuins基因的正面作用。

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2.每天兩片黑麥麵包

在穀物中，黑麥的養生功效至為強大，含有一種叫烷基間苯二酚的化合物，能激活sirtuins基因。在東京工科大學的一項研究中，顥示果蠅被餵食添加了烷基間苯二酚的食物時，平均壽命延長了10天。換算人類壽命相當於約10到15年。約每天2片黑麥麵包便足夠。

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3.每天一杯石榴汁

石榴含鞣花酸和安石榴苷等成分，可以激活多種Sirtuins基因。市售石榴汁每100毫升也含有約30毫升鞣花酸，因此每天喝一杯就足以獲得健康益處。紅石榴營養｜抗氧化助防癌9大益處 女子吃10顆屙血肛痛因做錯1步

每天喝一杯石榴汁就能激活我們體內的長壽細胞。(GettyImages)

4.喝咖啡延長細胞壽命

發表在期刊《微生物細胞》的研究發現，咖啡因可活化名為「AMPK」的酵素，從而調控「TOR」（雷帕黴素標靶）。TOR可視作生長調節器，讓細胞在能量充足時啟動增生，延長細胞壽命。

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咖啡有益，但每日不宜超過400毫克（約2-3杯）。（SHVETS production@pexels）

5.早餐要有「豆」

有研究發現，大豆異黃酮能激活長壽基因SIRT1，有肋提升細胞的生命周期和功能。只需在早餐中加入豆奶或納豆等豆類製品，也能達到一定效果。

大豆異黃酮能激活長壽基因，肋提升細胞的生命周期和功能（VCG）

6.多吃10種長壽食物

有助激活多種Sirtuins基因的食物，如鯖魚／黑麥／豆類／石榴／番茄／西蘭花／菊花／朱古力／綠茶／乳酪等，可積極加進日常的飲食搭配中。

參考資料：自由健康網