腸道健康｜失眠頭痛或因腸道不潔？清腸5大超級食物番茄要這樣吃

腸道健康｜即使經常攝取健康食品，但總沒甚麼效果？有沒想過，這可能是腸道出了問題。世界知名自然療法學者亞當斯基指，腸道超負荷及梗阻，會讓攝入的營養付諸流水。5種超級食物意外地能充當最佳腸道「清道夫」。



腸道健康｜「腸道不潔」是疾病根源

「亞當斯基腸道調理法」已有近30年歷史，不但在歐洲廣受歡迎，甚至近年在Google.it飲食類關鍵字搜尋量排名，亦曾位列前三。亞當斯基博士認為，許多身體疾病的根源在於長期不良飲食習慣造成的「腸道不潔」，即使注重選擇健康食品的人，不少也對自己的腸道健康存在盲點。要知道自己的腸是否出事，可留意這5個症狀。

頭痛可能是因為腸道功能低下。（ketut subiyanto@pexels）

腸道健康｜腸道功能低下5大徵狀

1. 頭痛

有益物質從腸道進入血液，流向肝臟過濾和淨化，再輸送到心肺。肺部讓血液注入氧，再送至全身。當腸道蠕動減慢，肝臟功能也會減弱，毒素累積，影響輸送淨化後的血液，也影響頭部的氧氣供給，造成頭痛。

2. 失眠

別只把失眠歸咎於白天積壓的煩惱，「當晚吃了什麼」可能才是關鍵。進食後，食物會先經過十二指腸，如果食物殘渣在此積聚，膽管就會發生阻塞。這會導致膽囊痙攣，因為它試圖排出膽汁，這痙攣是失眠成因之一。失眠飲食｜腸道唔好易失眠！營養師教4食物助眠 晚餐睡前這樣吃

消化吸收功能低下確可導致皮膚差。（cottonbro＠pexels）

3. 皮膚粗糙

許多皮膚乾燥問題的根本原因，實際是消化吸收功能低下，導致皮膚細胞受損而引起。

4. 腰痛

腰痛也可能與消化系統有關。腸道長約9米，由骨骼、脊柱等多個部位支撐。消化系統功能紊亂會令腸道易脹氣，這會對骨骼造成壓力，最終影響腰椎健康，導致腰痛和坐骨神經痛。

5. 高膽固醇

當消化道壁阻塞，細胞會無法吸收有益的脂肪，被迫自行合成。這時，肝臟就會產生膽固醇，但處理膽固醇的功能又同時受到阻礙。這導致膽固醇過量積聚。

改善腸道健康｜5大健腸超級食物

「亞當斯基腸道調理法」指出，改善的法則，也在於飲食。重點是避免腸道負擔過重，並預防腸梗阻。5種令人意想不到的超級食物，幫助您擁有最佳腸道健康。

番茄煮熟吃，更易吸收番茄紅素。（shameel mukkath@pexels）

1. 熟吃番茄：抗氧化並改善血流

「亞當斯基腸道調理法」的重點是飲食。番茄不僅能促進腸道蠕動，還能提供豐富的番茄紅素，能有效清除活性氧、改善血液循環，提升腸道效能，並預防癌症。番茄炒蛋食譜｜名廚Ricky 7秘訣選用車厘茄？炒蛋加1物滑過梳乎厘

食用建議：博士推崇把番茄煮熟吃，認為高溫加熱破壞番茄細胞結構，釋出更容易被人體吸收的番茄紅素。



莓類和柑橘類低升糖水果，是上佳的腸道「清道夫」。（Katja Anokhina@Unsplash）

2. 低糖水果：通腸「活塞」

水果就像一個活塞，能夠疏通消化道。水果是抗氧化劑的寶庫，抗氧化劑被認為具有抗衰老及預防多種疾病的功效，是上佳的腸道「清道夫」。

食用建議：食用低升糖指數的水果，如莓類、柑橘類。



浸泡八到十分鐘，能最大限度發揮綠茶的益處。（Jakub Żerdzicki@Unsplash）

3. 綠茶泡10分鐘：呵護消化系統

綠茶不僅香氣濃鬱、口感醇厚，而且「亞當斯基腸道調理法」將綠茶列為強烈建議的飲品，因其富含具有強大抗癌功效的兒茶素，當中又以日本綠茶含量最佳。泡綠茶方法｜日專家教熱泡多少秒最新鮮？飯後多久飲免阻鐵吸收

食用建議：注意浸泡時間能讓你攝取更多兒茶素。最理想是浸泡8到10分鐘後飲用，能最大限度發揮綠茶的益處，又能呵護消化系統。



建議男性可每餐飲用一杯紅酒，女性每日飲用一杯。（Helena Lopes@Unsplash）

4. 每日一紅酒：修復損傷細胞

紅酒富含多種抗氧化劑和白藜蘆醇，白藜蘆醇是植物為抵抗微生物侵害而產生的一種物質，研究顯示它具有強大的抗氧化和抗癌特性，有助修復損傷細胞及改善血液循環，提升腸道效能。

食用建議：男性可每餐飲用一杯紅酒，女性每日飲用一杯。



黑朱古力的多酚含量是紅酒的四倍。（Jullliia@Unsplash）

5. 20克黑朱古力：含大量益腸多酚

一塊黑朱古力的多酚含量是紅酒的4倍！只要注意適量食用，黑朱古力是有益腸道健康的美食。不過，要注意市面的朱古力成分，避免含有大量糖分的產品。

食用建議：每天攝取量控制在20克左右。牛奶朱古力會削弱健康功效，要選擇可可含量高的黑朱古力。



法蘭克拉波特亞當斯基（Franck Laporte-Adamski）（www.adamski-method.net/en/frank網站）

法蘭克拉波特亞當斯基（Franck Laporte-Adamski）是一位筋膜療法師和自然療法醫師，以提出「亞當斯基腸道調理法」（The Adamski Method）聞名，另著有《營養革命》和《亞當斯基飲食法》等作品。

參考資料：東洋經濟