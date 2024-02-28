白米用處｜Apple籲勿放手機進米缸抽濕！保鮮雞蛋試油溫白米4功能

手機不慎掉下水了，不少人會提議把手機放進米缸，讓米粒成為天然乾燥劑。然而，Apple公司近日指出米對手機的乾燥功能成疑，而且體積較少的米粒會損壞設備，令人大感驚訝。大米除了可食用和乾手機之外，其實還有3個特殊用途。



當手機掉進水裡入水了，若和白米放在一起，便能吸走濕氣？（photo－ac）

網上流傳，當手機或其他電子器材入水了，和白米放在一起就能吸收濕氣。但蘋果Apple最新的技術支援指南並不建議這個做法，即使用紙巾、棉花塞在接口，或是用風筒吹也不建議。

白米雖然沒有乾燥手機的用途，但白米還是有很多好處！除了作為主要糧食，它能補充身體能量、健脾益胃、補中益氣，此外，還有哪些用途？

1.清洗窄口容器

清洗窄口樽，可以用蛋殼，其實用米粒也一樣可以。(資料圖片)

對於一些窄口的容器，比較難清潔，家中又沒有適用的刷子工具，就可以使用米粒。只要把水、清潔劑和一小撮米粒放入容器，再用力搖晃，就能把容器內的污垢和油跡都一一清走，十分方便！

2.測試油溫

在油炸或煎炒食物之前，都需要達到合適的油溫，假如你手邊有幾粒米，就可以放入油鍋。米沾上油就沸騰的話，就代表油溫夠熱。

3.保存雞蛋

買了雞蛋一般會放進雪櫃，原來放進米缸也能保鮮！原因是米缸為雞蛋提供了乾燥低溫的環境，白米的粉末也能阻止細菌進入雞蛋，可保存長達6至8個月。

雞蛋放進米缸可保持乾燥兼防菌。（photo－ac）

4.去黑頭

把煮熟的白飯搓成圓形，趁熱在臉上滾動，不但可以黏走黑頭，還可以令皮膚變光滑。

即使白米沒有弄乾手機的功效，還是有很多不同的用途等待大家去發掘。