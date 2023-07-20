白飯大平反｜養氣防便秘3好處最啱6類人　中醫1招糖尿病也可吃飯

前段時間台灣「白飯之亂」鬧得沸沸揚揚，大家不是在吃白飯，就是在聊白飯。中醫師指出，「胃納五穀，以養五臟氣」，米飯有助增加腸胃活動力、促進消化吸收、滋潤臟腑、幫助排便順暢；比起糙米等，腸胃不佳者更適合吃白米。另，關於減肥時期、糖尿病患者不能吃白飯等2迷思，其實只要適量、有順序地吃，便無太多疑慮。



台灣六福堂中醫診所在Facebook粉專中發文分享，脾胃是人體消化吸收飲食、供應身體能源的重要場所，米飯味甘性微寒，一年中適合培植的時節長達10個月，符合脾胃長期補養五臟的意象，因此歸經於脾胃，是脾胃得以轉化生成人體能量重要來源，在藥理上具有補益脾胃、益氣生津、補中益氣作用。

相關文章：煮白飯貼士｜煮飯不要只加水 多加2種材料鬆軟亮澤好吃不黏鍋👇👇👇

+ 3

- 補益脾胃：對於腸胃而言，白飯可輕鬆消化吸收，不會滯留體內，增加腸胃負擔；同時能提供熱量及上升血糖，增加腸胃的活動力，促進消化、吸收、蠕動，更好地攝取養分。

- 益氣生津：吃了飯後會有力氣、有精神；微寒的特性則可滋潤臟腑，為臟腑帶來津液，增加糞便濕潤度，幫助排便順暢，但僅限於臟腑間平衡，並非人體所需水分的主要來源。

- 補中益氣：米飯能充實脾胃，提供熱量與營養物質，當脾胃消化吸收此微量元素後，就能藉由血液循環，滋潤皮膚光澤，使血液充足來填充末梢神經，幫助改善手腳冰冷的問題。

點擊下圖跟日本米達人-岡田先生學煮好吃的日本米7大貼士 👇👇👇

+ 10

相關文章：入廚貼士︳日本專家煮飯7部曲 洗米忌洗至水透明口感差兼失營養

中醫師指出，相較含有較豐富營養物質的糙米、胚芽米、雜糧米，部分體質者會更適合食用容易消化吸收、對腸胃負擔較小的白米。如胃炎患者、胃酸倒流者、易消化不良者、經常脹氣者、便秘者、易腹瀉者。

很多人減肥時會擔心白飯是精緻澱粉，只能提供熱量，沒有營養價值。對此，中醫師提到，只要適量，就能避免多餘轉化成糖分形成脂肪，且提供基本能量進行活動、基礎代謝等，否則無充足能量做支撐，人體便是在負能量的情況下進行生活各項活動。

相關文章：飯糰食譜｜將剩餘白飯做成焦脆三角飯糰！加入吞拿魚肉倍增美味👇👇👇

+ 8

糖尿病患者不能吃白飯？中醫師解釋，白飯除了是健康的原型食物，還能帶來飽足感，不斷以其他食材填充，可能會導致患者血糖居高不下。體內環境一旦失去平衡的常態，反而會損害人體。建議可依循進食步驟：蔬菜→蛋白質→米飯獲取營養的同時，又能有利吸收，並穩定血糖的狀態。

延伸閱讀：

10年早餐都吃「花生醬吐司」罹癌！一查竟是常見致癌物「黃麴毒素」惹禍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」