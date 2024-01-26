深圳Costco人氣6包點 第1草莓生乳包存食安風險？1款放冰格都生菌

深圳近日開張的倉庫式超市Costco大受歡迎，原因不外乎其商品價廉又大份。綜合《小紅書》不同用家推薦，精選了6款Costco人氣麵包甜品，款款精美，而且一盒多個，令人感覺大滿足！不過，迫車迫人帶返港，若沒妥善包裝保存、一次過又吃不完，會否存在食安風險？有營養師教路，Top 1的草莓羅馬生乳麵包在室溫只能放2日，未食完的美味麵包和蛋糕應如何存放？



Costco的貨品種類多元化，不只有美食、家電，甚至名牌手袋、珠寶首飾。（資料圖片）

Costco最人氣6款包點

Costco的貨品種類多元化，有美食、家電、日用品、玩具，甚至珠寶首飾。而且貨品價格和分量也十分吸引，令很多港人也紛紛前往尋寶。綜合《小紅書》用戶推薦，精選了6款美味包點，亦是港人的入手目標之一。

1.草莓羅馬生乳麵包（¥96.9/7件）

草莓羅馬生乳麵包（超核中心｜潤府郭普希 @小紅書）

鬆軟小甜包夾上厚厚的忌廉和士多啤梨，即場製作出售，不論賣相還是味道都十分令人滿足，而且價格相宜，難怪成為入貨首選。有時還會推出其他水果口味。

2.法式可麗餅 （¥75.9/10件）

法式可麗餅（facebook群組「Costco開市客－香港人群組」圖片）

可麗餅同樣是即場製作，一樣大受歡迎，一盒10件，價格相當親民。餡料以藍莓和士多啤梨為主，再配忌廉，令人欲罷不能。

3.芋頭肉鬆可頌／牛角包（¥69.9/15件）

芋頭肉鬆牛角包（米團集合店@小紅書）

芋頭肉鬆可頌，即芋頭肉鬆牛角包，Costco就是分量大！牛角包內還配上滿滿的甜芋泥和鹹肉鬆，鹹甜滋味交替，口感豐富，是不可不試的烘焙品之一。

4.菠蘿泡芙（¥74.9/9件）

菠蘿泡芙（Teresa@小紅書）

猶如日式泡芙和蜜瓜包的結合，表層脆皮，中間鬆軟，配上吉士餡料，甜而不膩，令人食指大動。

營養師建議：室溫包點保存2天

香港營養師學會認可營養師溫巧晴（Amy）指，以上有甜餡料的烘焙品，一般可以在室溫下保存2天。如果放入雪櫃冰格則可存放約2星期。未吃完的麵包，可以用保鮮袋式密實袋包好，再放入雪櫃冰格。



5.草莓紅豆奶油大福（¥69.9/12件）

（facebook群組「Costco開市客－香港人群組」圖片）

此款亦是Costco人氣甜品款式，綿密紅豆蓉配士多啤梨，日式風味爆燈。

營養師建議：宜用保溫袋運送

Amy提醒，如果購買一些原本存放在雪櫃的甜品、蛋糕、有餡料三文治等食物回香港，使用保溫袋保存較為合適，如有冰包或冰墊更佳。



如購買蛋糕類食物，須留意室溫保存期為1至2天。如果分量太多吃不完的話，可以放在雪櫃3天。但蛋糕即使在冷凍的狀態下也會變質，令口感和質地有變化，使蛋糕失去原本風味，故建議盡快食完。



6.泡菜雞肉芝士三文治（¥79.9/9件）

泡菜雞肉芝士三文治

有餡三文治都是在店內即場製作，一盒便有9件三文治，新鮮熱食最有口感，經常一出爐便搶購一空。

營養師建議：1種包易生菌 宜即日食放冰格都冇用

Amy提醒，有肉類餡料麵包都含有水分的蛋白質，較易滋生細菌，建議即日食用，不建議放在冰格保存。



營養師建議：高脂高糖宜淺嚐 減心血管病風險

以上人氣商品，固然賣相、味道和份量都十分誘人，但全部都是高脂、高糖食物。Amy直言，任何人如長期大量食用的話，便有機會引致肥胖，增加患上心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病的風險。大家宜以「少食多滋味」的心態，間中淺嘗便可。



營養師建議：應選不含餡料、酥皮、沙律醬麵包

如果想食得健康，在Costco掃貨時就要選擇一些不含餡料、不含酥皮、不含沙律醬的麵包，例如全麥麵包、雜穀麵包、全榖麵包等，這些麵包除了含有豐富的膳食纖維，還含有豐富的維他命及礦物質。

