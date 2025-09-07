揀蔥貼士｜蔥/蒜苗分不清？睇1位置即懂！揀蔥4招錯1步失50%營養

蔥與蒜苗傻傻分不清？聽起來很不可思議，但很多人都會在街市弄錯「蔥」和「蒜苗」，結果回家煮飯時才發現出錯。有台灣菜檔老闆坦言自己也曾經分錯，親教大家如何分辨青蔥和大蒜苗，以及如何挑選。網友紛紛分享獨門的分辨方法：「蔥葉是空心；蒜葉是實心」、「蔥是管形；蒜是V形」等。



台灣的菜檔老闆廖炯程在個人專頁分享，不懂在街市分辨「青蔥」和「蒜苗」是婆媳糾紛的導火線之一。明明是兩個品種，原來分辨不清的情況十分普遍。

原來很多人都分不清「蔥」和「蒜苗」。（廖炯程fb專頁圖片）

揀蔥貼士｜蔥與蒜苗分別

從外觀而言，蔥葉筆直，葉尾尖尖；蒜苗的根部有小球，入面是一瓣蒜頭，而葉尾柔軟。網友則分享口訣：「蔥圓蒜扁」，又指大蒜苗的價錢貴很多，也可以憑價格分辨。

揀蔥貼士｜切掉蔥尾＝切掉一半營養價值

依廖炯程觀察，很多人買蔥時要求把蔥尾切掉，原因可能是蔥尾太長，放不進袋子，放雪櫃也不好存放，煮菜時也會切掉不用，不如早點切掉，減少廚餘。然而，他直言：「等同切掉了過半的營養價值！」廖炯程解釋，蔥白能為餸菜增加香氣，吃起來也更甜更脆口，但蔥葉含有葉綠素、類胡蘿蔔素等營養，比蔥白更有營養價值。而蔥根鬚更可以用來治療傷寒、偏頭痛。他還教大家揀靚蔥4大建議。

揀靚蔥4貼士

1.蔥尾盡量翠綠。

2.蔥白飽滿，蔥白愈長，品質愈好。

3.無腐爛。

4.蔥葉無蟲洞，愈綠愈有味道。

蔥白飽滿，蔥白愈長，品質愈好。（photo-ac)

蒜苗葉扁 愈綠愈新鮮

大蒜苗又叫「青蒜」，外表有幾分似蔥。廖炯程解釋，大蒜苗就是一瓣蒜頭發芽後的植物，根部和蔥最明顯的分別就是呈球形，入面還藏著一顆蒜仁。大蒜苗繼續生長下去，在下莖會結出蒜頭。有網民補充，大蒜苗的品種是「軟骨蒜」，如果是「硬骨蒜」，蒜苗的口感不佳，就只能待蒜頭收成。

大蒜苗繼續生長下去，在下莖會結出蒜頭。（廖炯程fb專頁圖片）

蒜苗葉扁，愈綠愈新鮮。（網上圖片）

揀靚大蒜苗貼士

大蒜苗亦可以做菜，葉和莖也可以吃，爆炒臘肉能帶出微微的辛辣口感。

選靚蒜苗，廖炯程建議2點：

1.莖部潔白硬挺，表面有水分，摸起來乾爽。

2.葉尾翠綠，忌枯黃，愈綠愈新鮮。

一紮蔥，一次用不完，應該如何保存？👉👉👉蔥保鮮貼士｜實測蔥保鮮3方法！1種6日不變愈放愈嫩！1種衰過唔搞

參考資料：廖炯程fb專頁