粵港幼稚園交流學習　蔡若蓮：幼稚園是培養國民身份認同關鍵時期

香港政府教育局與廣東省教育廳今日（14日）舉行粵港姊妹幼稚園交流計劃簽約儀式暨年度交流活動，共100所粵港兩地幼稚園參與。教育局局長蔡若蓮表示，幼稚園教育是兒童成長的重要階段，也是培養文化素養和國民身份認同的關鍵時期，讓小朋友從小認識和欣賞中華文化，幫助他們從小建立對國家的歸屬感和自豪感，提升國民身份認同。



教育局局長蔡若蓮（後排右四）、廣東省教育廳副廳長馮偉（後排左四）、教育局常任秘書長李美嫦（後排右三）、教育局副秘書長杜永恒（後排右二）及其他嘉賓今日見證廣東省和香港幼稚園代表簽署《粵港姊妹幼稚（兒）園學習圈締結協議》。（政府新聞處圖片)

教育局局長蔡若蓮士和常任秘書長李美嫦，與廣東省教育廳副廳長馮偉一同見證粵港幼稚園代表簽署締結協議。由教育局和廣東省教育廳主辦、香港教育大學協辦的專業研討會於簽約儀式後隨即舉行，探討如何透過多元模式，例如音樂、語文和課程，推動幼稚園學生認識中華文化。

香港教育大學學者和廣東省幼兒園園長分享研究所得，與業界交流實踐經驗，超過2,400位香港和廣東省不同城市的幼稚園校長、教師、學者和專家線上線下同步參與。

廣東省教育廳代表團及廣東省幼兒園的代表今日上午分組探訪五所本地幼稚園，與香港幼稚園校長和教師就學與教深入交流。

教育局局長蔡若蓮（中）、廣東省教育廳副廳長馮偉（左四）、教育局常任秘書長李美嫦（右四）、中聯辦一級巡視員劉懋洲（左三）、香港教育大學副校長黃敏兒（右三）和教育局副秘書長杜永恒（右一）今日出席粵港姊妹幼稚園交流計劃簽約儀式暨年度交流活動。（政府新聞處圖片)

交流計劃列明，在幼兒教育層面加強兩地聯繫，聚焦促進兩地教師的專業交流協作和提升幼稚園教育質素。參與計劃的幼稚園將組成粵港姊妹幼稚園學習圈，透過多途徑和多元化的模式開展各類專業交流活動，進一步提升兩地教師的專業水平。

教育局局長蔡若蓮在活動上致辭指出，幼稚園教育是兒童成長的重要階段，也是培養文化素養和國民身分認同的關鍵時期。（政府新聞處圖片)

蔡若蓮致辭時表示，國家主席習近平說，中華文明源遠流長、博大精深，是中華民族獨特的精神標識，是當代中國文化的根基。她指幼稚園教育是兒童成長的重要階段，也是培養文化素養和國民身份認同的關鍵時期，讓小朋友從小認識和欣賞中華文化，幫助他們從小建立對國家的歸屬感和自豪感，提升國民身份認同。