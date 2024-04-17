幼稚園畢業旅行要出國？家長憂該否讓孩子參加「東京大阪7日遊」

學生時期幼稚園、小學、初中、高中，每告別一個階段前，學校都會舉辦畢業旅行，讓學生與好友、同學們留下美好回憶。近日一名家長分享，學校提供2項畢業旅行地點選擇，其中一項為「東京大阪7日遊」，這讓他有點擔心，發文詢問意見，貼文曝光引起討論，不少人直呼太猛！



一名家長在「靠北幼稚園」分享，就讀幼稚園高班的孩子即將畢業，學校舉辦畢業旅行，並提供國內旅遊及國外旅遊2個選項給家長選擇，第1項為「澎湖金門7日遊」、第2項為「東京大阪7日遊」，由於兩者日期錯開，可以選擇任一種或是兩種皆參加。

事主表示，雖然曾帶孩子出國6次，但每一次都有父母陪伴，而這次學校帶出去，家長不在身邊，讓他不免感到擔心，因此發文向有經驗的家長請教，若讓小孩出國旅遊，需要準備甚麼？或準備甚麼安全措施？

幼兒園畢旅出國，家長感到擔心。（Facebook截圖 / 靠北幼稚園）

貼文曝光，許多網民驚呼：

．「好高檔的學校！」

．「老師心臟好強」

．「這個行程是大人要去玩的吧！心臟那麼強大的幼稚園」

．「好厲害的畢旅…勝過好多員工旅遊，我們當時只有木柵欸…」

．「現在幼稚園畢業旅行就要出國了？這麼猛！」

．「這行程‥爸媽都覺得很挑戰了，學校、老師也太有勇氣了吧！」

．「真高級的幼稚園」

．「第一次帶那麼小出國，這簡直瘋狂」



此外，其他家長則給予意見與想法：

．「我不會讓小孩去，因為老師無法顧及那麼多小朋友」

．「完全不敢想像老師帶小孩到這些地方畢業旅行，光搭飛機就是一大挑戰了吧！」

．「這甚麼貴族學校，自己帶2個出門就很猛了還出國，不只幼稚園心臟很大，放手讓小孩出去家長，心臟更大」

．「家長能跟嗎？可以的話兩者都行；不能跟的話，我的話都不要參加」

．「一律建議不參加」



【延伸閱讀，更多養育孩子建議】

年紀輕輕已有3個LV！媽媽無視斥責 「一理由」送名牌手袋給女兒

+ 9

沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

延伸閱讀：

高雄疑爆虐童案！保母才怨想退貨 5月嬰「頭骨破碎命危」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】