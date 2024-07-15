青協推全港首個專為青年而設健康管理服務　合資格學生可免費使用

青少年人身心健康備受關注，香港青年協會借鏡英國及新加坡，引入「社會處方」的健康管理模式，由醫生針對青少年最常見的肥胖、精神健康及運動創傷問題街制定個人化健康管理計劃，透過不同針對性活動促進青少年身心健康。青協更獲資助於深水埗設立專門大樓提供服務，首年預計服務1.5萬人，而6至15歲獲書簿津貼的學生可申請免費使用服務和期六個月的健康管理計劃。



行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財醫生（左五）、基層醫療專員彭飛舟醫生（右三）、立法會議員狄志遠（左三）、陸瀚民（右二）、青年協會會長陳維安（左四）及總幹事徐小曼（右四）親臨主禮。前排為青協「全健師」。（盧嘉傑攝）

青協將深水埗的前德貞幼稚園校舍改建成青協全健綜合大樓並於昨日啟用。青協總幹事徐小曼指出，大樓是全港首個專為青年而設，提供健康管理服務、培育全健人才，揉合AI、運動科技、VR體驗等元素，希望透過大樓的三個主題，包括心理健康、營養及運動不同項目，為青少年建立終生的抗逆力，預計每年服務逾1.5萬人。

青協總幹事徐小曼指大樓透過三大主題，包括心理健康、營養及運動不同項目，期望青年達至「學會健康‧活現健康」的願景。（盧嘉傑攝）

使用服務的青少年會由醫生接見，了解情況後提供「活動處方」，繼而可參加大樓內舉辦的活動或轉介至其他機構跟進。大樓將聘請由大專畢業而有志投身社會工作行業的學生，受醫護或社工等專業培訓後，即成為青協的「全健師」。

參加主禮的行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財表示，今次青協的計劃能善用社區力量，培訓更多的專業或半專業人士，更直言「想培訓多啲無論係專業或半專業人員參與或介入精神健康嘅工作」，推廣「Setting Approach」，意指在同一場地篩查或及早介入，無需過度依賴轉介和對醫療系統的依賴。

參加主禮的行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財表示，青協與年青人同行，今次的計劃能運用社區力量，培訓更多的專業或半專業人士，推廣青少年健康。（盧嘉傑攝）

青協督導主任陳英杰透露，6至15歲獲書簿津貼的學生可免費向青協申請使用大樓服務，為期六個月的計劃，包括以現場或視像形式接受醫生診症，設定合適的個人化健康管理計劃，再讓「全健師」安排及跟進。現時青協與私家醫生合作，醫生可將輕微的心理或生理需要的個案轉介給青協，同時青協亦會將較嚴重的個案轉介至醫生，達致醫社合作。